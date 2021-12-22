Работа тюменских властей признана самой эффективной в стране

22 декабря 2021 в 14:53 Размер текста - 17 +

Работа подчиненных мэра Тюмени Руслана Кухарука второй год подряд получает высокую оценку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюмень заняла первую строчку рейтинга эффективности управления муниципальных властей в городских округах России. Об этом URA.RU рассказали в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В первую пятерку также вошли Салехард (ЯНАО) и Ханты-Мансийск (ХМАО). «Тюмень сохранила первое место, которое занимала в 2020 году. Салехард улучшил позиции, переместившись с пятого места на второе. Столица ХМАО Ханты-Мансийск, напротив, стала пятой, хотя в прошлом году занимала вторую строчку», — сообщили URA.RU в АПЭК. При составлении рейтинга эффективности специалисты изучали результаты работы муниципальных властей за год. Эксперты давали оценку общественно-политической ситуации в городах (в том числе тому, насколько электорат лоялен к действующей власти), работе бюрократического аппарата, состоянию сферы образования, ЖКХ, транспорта и прочим. В политическом блоке Тюмень стала третьей (в 2020 году — одиннадцатой), в социальном — второй (минус позиция по сравнению с прошлым годом). Тем не менее при сложении всех баллов столица Тюменской области возглавила рейтинг. В Салехарде показатели оказались на уровне шестого и первого места соответственно (-5 и +6 по сравнению с 2020 годом), в Ханты-Мансийске — седьмого и шестого (-3, -4). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюмень заняла первую строчку рейтинга эффективности управления муниципальных властей в городских округах России. Об этом URA.RU рассказали в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В первую пятерку также вошли Салехард (ЯНАО) и Ханты-Мансийск (ХМАО). «Тюмень сохранила первое место, которое занимала в 2020 году. Салехард улучшил позиции, переместившись с пятого места на второе. Столица ХМАО Ханты-Мансийск, напротив, стала пятой, хотя в прошлом году занимала вторую строчку», — сообщили URA.RU в АПЭК. При составлении рейтинга эффективности специалисты изучали результаты работы муниципальных властей за год. Эксперты давали оценку общественно-политической ситуации в городах (в том числе тому, насколько электорат лоялен к действующей власти), работе бюрократического аппарата, состоянию сферы образования, ЖКХ, транспорта и прочим. В политическом блоке Тюмень стала третьей (в 2020 году — одиннадцатой), в социальном — второй (минус позиция по сравнению с прошлым годом). Тем не менее при сложении всех баллов столица Тюменской области возглавила рейтинг. В Салехарде показатели оказались на уровне шестого и первого места соответственно (-5 и +6 по сравнению с 2020 годом), в Ханты-Мансийске — седьмого и шестого (-3, -4).