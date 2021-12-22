Биолог назвала людей, дольше страдающих от последствий COVID

23 декабря 2021 в 01:08 Размер текста - 17 +

COVID-19 стал меньше проникать в организм через обонятельную луковицу, поэтому не все заболевшие испытывают проблемы с запахами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому. Об этом URA.RU рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Обоняние — вход в нервную систему. Я думаю, что в случае варианта „Омикрона“ вирус быстрее переходит из носоглотки, из тех мест, где находится вход в обонятельный эпителий, в более нижние районы. У нас пока нет никаких данных по длинному ковидному хвосту после „Омикрона“. И тем не менее, для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту. Поэтому отсутствие аносмии при „Омикроне“ вселяет надежду, что пост-ковидного синдрома будет либо меньше, либо он будет выглядеть как-то по-другому», — сказала Анча Баранова. Профессор отметила, что все меньше людей начинают жаловаться на потерю обоняния при COVID-19, однако наблюдается другое тревожное явление. «То, что не возникает потеря обоняния, это признак положительный, хороший. Но у нас есть и отрицательный признак, к которому все очень легко относятся. Это очень сильная, разбивающая, тяжелая усталость, которая сопровождает заболевание с первых дней. Для меня этот признак беспокоящий, потому что метаболическое истощение тяжело переносится людьми с подорванными ресурсами, это пожилые, а также люди с сопутствующими заболеваниями, типа диабет», — подчеркнула биолог. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому. Об этом URA.RU рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. «Обоняние — вход в нервную систему. Я думаю, что в случае варианта „Омикрона“ вирус быстрее переходит из носоглотки, из тех мест, где находится вход в обонятельный эпителий, в более нижние районы. У нас пока нет никаких данных по длинному ковидному хвосту после „Омикрона“. И тем не менее, для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту. Поэтому отсутствие аносмии при „Омикроне“ вселяет надежду, что пост-ковидного синдрома будет либо меньше, либо он будет выглядеть как-то по-другому», — сказала Анча Баранова. Профессор отметила, что все меньше людей начинают жаловаться на потерю обоняния при COVID-19, однако наблюдается другое тревожное явление. «То, что не возникает потеря обоняния, это признак положительный, хороший. Но у нас есть и отрицательный признак, к которому все очень легко относятся. Это очень сильная, разбивающая, тяжелая усталость, которая сопровождает заболевание с первых дней. Для меня этот признак беспокоящий, потому что метаболическое истощение тяжело переносится людьми с подорванными ресурсами, это пожилые, а также люди с сопутствующими заболеваниями, типа диабет», — подчеркнула биолог.