21 декабря 2021

В Кургане сотрудница банка украла 11 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, деньги в кармане, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Женщина не положила деньги в кассеты для банкоматов Фото:

Жительница Кургана признана виновной в хищении из банка 11 млн рублей, совершенном с использованием служебного положения. Ее приговорили к шести годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Женщина, являясь работником филиала одного из банков Кургана, в 2019 году с использованием своего служебного положения совершила хищение на общую сумму более 11 млн рублей. Она не положила деньги в банковские кассеты для дальнейшей загрузки в банкоматы, отразив в соответствующей документации сведения о фактическом наличии денежных средств в банковских кассетах», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждалось по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала, ущерб возмещать не стала.

Курганский городской суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет. Позже Курганский областной суд, согласившись с доводами гособвинителя, исключил из приговора отсрочку. Женщину направили в колонию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Кургана признана виновной в хищении из банка 11 млн рублей, совершенном с использованием служебного положения. Ее приговорили к шести годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Женщина, являясь работником филиала одного из банков Кургана, в 2019 году с использованием своего служебного положения совершила хищение на общую сумму более 11 млн рублей. Она не положила деньги в банковские кассеты для дальнейшей загрузки в банкоматы, отразив в соответствующей документации сведения о фактическом наличии денежных средств в банковских кассетах», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала, ущерб возмещать не стала. Курганский городской суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет. Позже Курганский областной суд, согласившись с доводами гособвинителя, исключил из приговора отсрочку. Женщину направили в колонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...