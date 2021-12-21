В Кургане сотрудница банка украла 11 миллионов рублей

22 декабря 2021 в 15:15 Размер текста - 17 +

Женщина не положила деньги в кассеты для банкоматов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана признана виновной в хищении из банка 11 млн рублей, совершенном с использованием служебного положения. Ее приговорили к шести годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Женщина, являясь работником филиала одного из банков Кургана, в 2019 году с использованием своего служебного положения совершила хищение на общую сумму более 11 млн рублей. Она не положила деньги в банковские кассеты для дальнейшей загрузки в банкоматы, отразив в соответствующей документации сведения о фактическом наличии денежных средств в банковских кассетах», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала, ущерб возмещать не стала. Курганский городской суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет. Позже Курганский областной суд, согласившись с доводами гособвинителя, исключил из приговора отсрочку. Женщину направили в колонию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Кургана признана виновной в хищении из банка 11 млн рублей, совершенном с использованием служебного положения. Ее приговорили к шести годам колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Женщина, являясь работником филиала одного из банков Кургана, в 2019 году с использованием своего служебного положения совершила хищение на общую сумму более 11 млн рублей. Она не положила деньги в банковские кассеты для дальнейшей загрузки в банкоматы, отразив в соответствующей документации сведения о фактическом наличии денежных средств в банковских кассетах», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждалось по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Подсудимая вину не признала, ущерб возмещать не стала. Курганский городской суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет. Позже Курганский областной суд, согласившись с доводами гособвинителя, исключил из приговора отсрочку. Женщину направили в колонию.