Лавров призвал главу НАТО уйти в отставку

22 декабря 2021 в 15:35 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО не справляется с работой, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост, так как не справляется с работой. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил, что в основе европейской и евроатлантической безопасности лежит принцип, по которому ни одно государство не должно укреплять свое положение за счет ущемления других. «Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, то ему пора уходить на другую работу. Со своими обязанностями он никак не справляется», — сказал Лавров в интервью RT. Также в интервью Лавров прокомментировал ситуацию на Украине. Глава МИД призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы побудить его выполнять минские соглашения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост, так как не справляется с работой. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил, что в основе европейской и евроатлантической безопасности лежит принцип, по которому ни одно государство не должно укреплять свое положение за счет ущемления других. «Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, то ему пора уходить на другую работу. Со своими обязанностями он никак не справляется», — сказал Лавров в интервью RT. Также в интервью Лавров прокомментировал ситуацию на Украине. Глава МИД призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы побудить его выполнять минские соглашения.