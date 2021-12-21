21 декабря 2021

В Екатеринбурге снесут дом Ельцина

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Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, архивное дело, ельцин на фотографии, архивная фотография
Борис Ельцин в середине 1950-х жил на улице Кирова в Екатеринбурге Фото:

Дом по адресу Кирова, 34 в Екатеринбурге, в котором около двух лет проживал первый президент России Борис Ельцин, снесут в рамках реконструкции микрорайона у набережной Визовского пруда. Планируется, что вместо дома возведут деловой центр. Такой проект мэрия вынесла на общественные слушания. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

План реконструкции улицы Кирова предполагает снос 16 зданий, в том числе дома №34. Борис Ельцин проживал в этом доме после окончания УПИ, с 1955-го по 1957 год, когда там находилось общежитие для рабочих. Затем будущий президент переехал на Химмаш.

В начале 2000-х годов дом переоборудовали под магазины и офисы. Сейчас на его месте планируют построить деловой центр, разбить сквер и сделать платную парковку у дороги. Весной прошлого года глава Верх-Исетского района Андрей Морозов заявлял, что работы в этом районе начнутся уже в 2022 году.

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Дом по адресу Кирова, 34 в Екатеринбурге, в котором около двух лет проживал первый президент России Борис Ельцин, снесут в рамках реконструкции микрорайона у набережной Визовского пруда. Планируется, что вместо дома возведут деловой центр. Такой проект мэрия вынесла на общественные слушания. Документ опубликован на сайте горадминистрации. План реконструкции улицы Кирова предполагает снос 16 зданий, в том числе дома №34. Борис Ельцин проживал в этом доме после окончания УПИ, с 1955-го по 1957 год, когда там находилось общежитие для рабочих. Затем будущий президент переехал на Химмаш. В начале 2000-х годов дом переоборудовали под магазины и офисы. Сейчас на его месте планируют построить деловой центр, разбить сквер и сделать платную парковку у дороги. Весной прошлого года глава Верх-Исетского района Андрей Морозов заявлял, что работы в этом районе начнутся уже в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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