В Екатеринбурге снесут дом Ельцина

Борис Ельцин в середине 1950-х жил на улице Кирова в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дом по адресу Кирова, 34 в Екатеринбурге, в котором около двух лет проживал первый президент России Борис Ельцин, снесут в рамках реконструкции микрорайона у набережной Визовского пруда. Планируется, что вместо дома возведут деловой центр. Такой проект мэрия вынесла на общественные слушания. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

План реконструкции улицы Кирова предполагает снос 16 зданий, в том числе дома №34. Борис Ельцин проживал в этом доме после окончания УПИ, с 1955-го по 1957 год, когда там находилось общежитие для рабочих. Затем будущий президент переехал на Химмаш.

В начале 2000-х годов дом переоборудовали под магазины и офисы. Сейчас на его месте планируют построить деловой центр, разбить сквер и сделать платную парковку у дороги. Весной прошлого года глава Верх-Исетского района Андрей Морозов заявлял, что работы в этом районе начнутся уже в 2022 году.