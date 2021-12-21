Новое здание гимназии №17 планируют достроить в 2022 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Обращение в прокуратуру, к министру образования Пермского края и начальнику департамента образования Перми пришлось написать родителям учащихся гимназии №17. Сейчас ученики четырех начальных классов гимназии из-за переполненности вынуждены учиться в здании школы №28. Но в январе туда должны прийти ребята из 21-й школы, которую срочно закрывают на капремонт. Родители гимназистов рассказали URA.RU, что их детей вновь грозят отправить в другое учреждение.

«Нас хотели выгнать в 61-ю школу. Родители восстали. Написали письмо, все четыре класса подписали единогласно. Это новый вид образования — на чемоданах. Юрист так и написал в письме в прокуратуру, что наши дети получают образование на чемоданах», — рассказала URA.RU мама одной из гимназисток. По ее словам, новое здание 17-й гимназии не могут построить много лет и ученики «вынуждены скитаться по другим школам».

После обращения детям разрешили остаться в 28-й школе, но родители опасаются, что ненадолго. В мэрии сообщают, что решить проблему размещения учащихся планируется в 2022 году. Тогда должно завершиться строительство нового корпуса гимназии №17.

Ранее URA.RU рассказывало, что школу №21 решено срочно закрыть на капремонт, так как находиться в здании опасно. Учеников с января переведут в школы №28 и №61. Портал Properm писал, что родители учеников из 28-й школы возмущены уплотнением. Они беспокоятся, что это негативно отразится на обучении их детей, а также может привести к росту заболеваемости коронавирусом. Издание 59.ru публиковало обращение самих учеников закрываемой на ремонт школы, которые просят не разделять их и позволить «учиться в нормальных условиях, без тесноты и неудобств, спокойно готовиться к сдаче ОГЭ».