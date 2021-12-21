Появились подробности драки сотрудниц курганского отдела полиции

22 декабря 2021 в 16:54 Размер текста - 17 +

Нападавшая успела нанести потерпевшей несколько ударов по голове Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданская жена начальника отдела полиции «Куртамышский» в Курганской области успела несколько раз ударить предполагаемую любовницу мужа по голове. Потерпевшей оказалась врио помощника начальника отдела, сообщают источники. «Старший инспектор АПиК МО МВД России „Куртамышский“ зашла в кабинет врио помощника начальника МО с молотком. Женщина стала угрожать коллеге убийством, ударила по столу молотком. Потом она нанесла несколько ударов предполагаемой разлучнице по голове», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Разнять их пыталась сотрудница группы по работе с личным составом, но она в результате также получила два удара по голове. После драки напавшая облила краской входную дверь кабинета. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. По факту инцидента в областном УМВД проводится служебная проверка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Гражданская жена начальника отдела полиции «Куртамышский» в Курганской области успела несколько раз ударить предполагаемую любовницу мужа по голове. Потерпевшей оказалась врио помощника начальника отдела, сообщают источники. «Старший инспектор АПиК МО МВД России „Куртамышский“ зашла в кабинет врио помощника начальника МО с молотком. Женщина стала угрожать коллеге убийством, ударила по столу молотком. Потом она нанесла несколько ударов предполагаемой разлучнице по голове», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Разнять их пыталась сотрудница группы по работе с личным составом, но она в результате также получила два удара по голове. После драки напавшая облила краской входную дверь кабинета. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. По факту инцидента в областном УМВД проводится служебная проверка.