21 декабря 2021

Появились подробности драки сотрудниц курганского отдела полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Нападавшая успела нанести потерпевшей несколько ударов по голове Фото:

Гражданская жена начальника отдела полиции «Куртамышский» в Курганской области успела несколько раз ударить предполагаемую любовницу мужа по голове. Потерпевшей оказалась врио помощника начальника отдела, сообщают источники.

«Старший инспектор АПиК МО МВД России „Куртамышский“ зашла в кабинет врио помощника начальника МО с молотком. Женщина стала угрожать коллеге убийством, ударила по столу молотком. Потом она нанесла несколько ударов предполагаемой разлучнице по голове», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Разнять их пыталась сотрудница группы по работе с личным составом, но она в результате также получила два удара по голове. После драки напавшая облила краской входную дверь кабинета.

Ранее URA.RU сообщало, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. По факту инцидента в областном УМВД проводится служебная проверка.

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Гражданская жена начальника отдела полиции «Куртамышский» в Курганской области успела несколько раз ударить предполагаемую любовницу мужа по голове. Потерпевшей оказалась врио помощника начальника отдела, сообщают источники. «Старший инспектор АПиК МО МВД России „Куртамышский“ зашла в кабинет врио помощника начальника МО с молотком. Женщина стала угрожать коллеге убийством, ударила по столу молотком. Потом она нанесла несколько ударов предполагаемой разлучнице по голове», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Разнять их пыталась сотрудница группы по работе с личным составом, но она в результате также получила два удара по голове. После драки напавшая облила краской входную дверь кабинета. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. По факту инцидента в областном УМВД проводится служебная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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