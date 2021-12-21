Сотрудницы курганского отдела полиции подрались из-за начальника

Зачинщицей драки называют гражданскую жену начальника отдела полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несколько сотрудниц полиции подрались в одном из районных отделов внутренних дел в Курганской области. Одна из женщин приревновала гражданского мужа, начальника отдела полиции, к своей коллеге, сообщает telegram-канал SHOT.

«Вооруженная молотком жена начальника отдела полиции напала на предполагаемую любовницу мужа прямо в отделе МВД. Женщина в декрете и была точно уверена, что пока она там с малышом, муж ей изменяет», — говорится в сообщении.

По данным канала, нападавшая — старший лейтенант полиции, работает в этом же отделе. Она якобы ворвалась в отдел кадров с угрозой убийством. Двух женщин попыталась разнять их коллега, но сама также пострадала — ее ударила сестра нападавшей, которая также работает в этом отделе полиции. В этой истории сейчас разбирается СК, всех участников конфликта отправили снимать побои.

Источник URA.RU, близкий к силовым структурам, подтвердил, что указанный конфликт действительно был, но подробности он не знает. В пресс-службе областного УМВД пообещали предоставить комментарии позже. В региональном СУ СК информацию не комментируют.