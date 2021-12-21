В курганской полиции выясняют причины драки сотрудниц

В УМВД по Курганской области организована служебная проверка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов потребовал провести служебную проверку по факту драки сотрудниц Куртамышского отдела полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По факту инцидента, имевшего место в межмуниципальном отделе полиции „Куртамышский“, начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана объективная оценка действиям сотрудников», — прокомментировали URA.RU в полиции.

О драке нескольких сотрудниц районного отдела полиции ранее сообщало URA.RU. Причиной могла стать ревность — одна из сотрудниц приревновала гражданского мужа, начальника отдела полиции, к своей коллеге. Третья женщина пыталась их разнять, но сама также пострадала — ее ударила сестра нападавшей, которая также работает в этом отделе полиции.