21 декабря 2021

В курганской полиции выясняют причины драки сотрудниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
В УМВД по Курганской области организована служебная проверка Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов потребовал провести служебную проверку по факту драки сотрудниц Куртамышского отдела полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По факту инцидента, имевшего место в межмуниципальном отделе полиции „Куртамышский“, начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана объективная оценка действиям сотрудников», — прокомментировали URA.RU в полиции.

О драке нескольких сотрудниц районного отдела полиции ранее сообщало URA.RU. Причиной могла стать ревность — одна из сотрудниц приревновала гражданского мужа, начальника отдела полиции, к своей коллеге. Третья женщина пыталась их разнять, но сама также пострадала — ее ударила сестра нападавшей, которая также работает в этом отделе полиции.

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Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов потребовал провести служебную проверку по факту драки сотрудниц Куртамышского отдела полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «По факту инцидента, имевшего место в межмуниципальном отделе полиции „Куртамышский“, начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана объективная оценка действиям сотрудников», — прокомментировали URA.RU в полиции. О драке нескольких сотрудниц районного отдела полиции ранее сообщало URA.RU. Причиной могла стать ревность — одна из сотрудниц приревновала гражданского мужа, начальника отдела полиции, к своей коллеге. Третья женщина пыталась их разнять, но сама также пострадала — ее ударила сестра нападавшей, которая также работает в этом отделе полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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