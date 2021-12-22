Минприроды: у России заканчивается уран

Россия может столкнуться с дефицитом урана к 2035 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за сокращения запасов разрабатываемых месторождений Россия может столкнуться с дефицитом урана к 2035 году. Об этом сообщается в докладе Минприроды РФ «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов России в 2020 году», размещенном на официальном сайте министерства.

«К 2030—2035 годам в России возможно формирование дефицита уранового сырья, пригодного для освоения в текущих экономических условиях, что связанно с истощением запасов разрабатываемых урановых месторождений. Уже в настоящее время необходимо усилить поиски месторождений высокотехнологичных руд в песчаниках пластового типа», — сообщается в докладе Минприроды.

Ране в Курганской области началась цифровая добыча урана. Такая технология помогает дистанционно контролировать процесс добычи и следить за его экологичностью.