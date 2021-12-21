В ХМАО жительнице запретили фотографироваться на фоне мэрии

В Лангепасе жительницу прогнали от здания мэрии из-за фотографий (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Лангепаса (ХМАО) Кристину Якимову прогнали от горадминистрации из-за того, что девушка фотографировалась на фоне здания. Об этом рассказала сама местная жительница в социальных сетях.

«Проводила личную съемку на улице. Понравился фасад здания администрации, где я решила сделать пару кадров на его фоне. После чего вышла девушка (полагаю, сотрудница) и попросила не фотографироваться около здания, на что я задала вопрос: «А в чем проблема? Я использую кусок фасада, не фоткаюсь около табличек никаких», и в ответ мне прилетело: «Давайте не будем обострять ситуацию, идите вон около музыкалки фоткайтесь с их фасадами», — написала Якимова

Девушка не стала устраивать скандал и ушла фотографироваться в другое место, так как не была уверена в своей правоте. Между тем, как сообщил URA.RU юрист Павел Бабиков, съемка в этом случае не запрещена.

Глава Лангепаса Сергей Горобченко отказался комментировать ситуацию URA.RU. Примечательно, что до момента избрания мэром Горобченко несколько лет являлся прокурором города. В его обязанности как раз и входил надзор за соблюдением законодательства, в том числе и органами местного самоуправления.