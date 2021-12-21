Бывший глава УФАС ЯНАО уходит из счетной палаты

Олег Печерин занимал должность аудитора счетной палаты с 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аудитор счетной палаты ЯНАО, экс-глава Ямальского УФАС Олег Печерин досрочно сложит свои полномочия в марте 2022 года. Об этом сообщается в документах на сайте ямальского законодательного собрания.

«Освободить досрочно от должности аудитора счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Печерина Олега Юрьевича с 1 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию. Принять постановление в целом», — говорится в документах.

Олег Печерин работал в счетной палате с апреля 2016 года. С 1992 он возглавлял территориальный антимонопольный орган по ЯНАО.

Кто займет должность аудитора счетной палаты после ухода Печерина, неизвестно. В госучреждение URA.RU направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что после 25 лет работы глава управления антимонопольной службы на Ямале Олег Печерин самостоятельно принял решение покинуть свой пост. В счетной палате чиновник занимался оптимизацией бюджетных расходов на содержание органов власти и подведомственных учреждений.