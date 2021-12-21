21 декабря 2021
20 декабря 2021

Бывший глава УФАС ЯНАО уходит из счетной палаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Печерин Олег. Челябинск., печерин олег
Олег Печерин занимал должность аудитора счетной палаты с 2016 года Фото:

Аудитор счетной палаты ЯНАО, экс-глава Ямальского УФАС Олег Печерин досрочно сложит свои полномочия в марте 2022 года. Об этом сообщается в документах на сайте ямальского законодательного собрания.

«Освободить досрочно от должности аудитора счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Печерина Олега Юрьевича с 1 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию. Принять постановление в целом», — говорится в документах.

Олег Печерин работал в счетной палате с апреля 2016 года. С 1992 он возглавлял территориальный антимонопольный орган по ЯНАО.

Кто займет должность аудитора счетной палаты после ухода Печерина, неизвестно. В госучреждение URA.RU направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что после 25 лет работы глава управления антимонопольной службы на Ямале Олег Печерин самостоятельно принял решение покинуть свой пост. В счетной палате чиновник занимался оптимизацией бюджетных расходов на содержание органов власти и подведомственных учреждений.

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Аудитор счетной палаты ЯНАО, экс-глава Ямальского УФАС Олег Печерин досрочно сложит свои полномочия в марте 2022 года. Об этом сообщается в документах на сайте ямальского законодательного собрания. «Освободить досрочно от должности аудитора счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Печерина Олега Юрьевича с 1 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию. Принять постановление в целом», — говорится в документах. Олег Печерин работал в счетной палате с апреля 2016 года. С 1992 он возглавлял территориальный антимонопольный орган по ЯНАО. Кто займет должность аудитора счетной палаты после ухода Печерина, неизвестно. В госучреждение URA.RU направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что после 25 лет работы глава управления антимонопольной службы на Ямале Олег Печерин самостоятельно принял решение покинуть свой пост. В счетной палате чиновник занимался оптимизацией бюджетных расходов на содержание органов власти и подведомственных учреждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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