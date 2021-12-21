Власти ЯНАО потратят десятки миллионов на изучение мерзлоты

Российскому центру освоения Арктики власти ЯНАО выделят 49 миллионов рублей на изучение мерзлоты и природных процессов. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте окружного правительства.
«Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа — предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с порядком в сумме 49 106 000 рублей», — говорится в документе. Денежные средства направят на развитие сети научно-исследовательских стационаров.
На эти средства власти планируют доукомплектовать два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож. По информации пресс-службы правительства, здесь требуется техническое обустройство помещений, установка системы очистки воды, дизельной электростанции, солнечных батарей и другие работы.
Научно-исследовательские стационары необходимы для наблюдений за мерзлотой и природными процессами на побережье Карского моря. «На мысе Марре-Сале, омываемом Карским морем, обитают уникальные животные Арктики. В районе поселка Пельвожа проводятся исследования по племенному оленеводству», — добавили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО откроют первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Власти планируют привлечь к работе ученых из разных регионов страны.
Российскому центру освоения Арктики власти ЯНАО выделят 49 миллионов рублей на изучение мерзлоты и природных процессов. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте окружного правительства. «Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа — предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с порядком в сумме 49 106 000 рублей», — говорится в документе. Денежные средства направят на развитие сети научно-исследовательских стационаров. На эти средства власти планируют доукомплектовать два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож. По информации пресс-службы правительства, здесь требуется техническое обустройство помещений, установка системы очистки воды, дизельной электростанции, солнечных батарей и другие работы. Научно-исследовательские стационары необходимы для наблюдений за мерзлотой и природными процессами на побережье Карского моря. «На мысе Марре-Сале, омываемом Карским морем, обитают уникальные животные Арктики. В районе поселка Пельвожа проводятся исследования по племенному оленеводству», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО откроют первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Власти планируют привлечь к работе ученых из разных регионов страны.