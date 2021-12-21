21 декабря 2021
20 декабря 2021

Власти ЯНАО потратят десятки миллионов на изучение мерзлоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, снег, арктика
В селе Пельвож и на мысе Марре-Сале оборудуют научные стационары Фото:

Российскому центру освоения Арктики власти ЯНАО выделят 49 миллионов рублей на изучение мерзлоты и природных процессов. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте окружного правительства.

«Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа — предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с порядком в сумме 49 106 000 рублей», — говорится в документе. Денежные средства направят на развитие сети научно-исследовательских стационаров.

На эти средства власти планируют доукомплектовать два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож. По информации пресс-службы правительства, здесь требуется техническое обустройство помещений, установка системы очистки воды, дизельной электростанции, солнечных батарей и другие работы.

Научно-исследовательские стационары необходимы для наблюдений за мерзлотой и природными процессами на побережье Карского моря. «На мысе Марре-Сале, омываемом Карским морем, обитают уникальные животные Арктики. В районе поселка Пельвожа проводятся исследования по племенному оленеводству», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО откроют первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Власти планируют привлечь к работе ученых из разных регионов страны.

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Российскому центру освоения Арктики власти ЯНАО выделят 49 миллионов рублей на изучение мерзлоты и природных процессов. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте окружного правительства. «Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа — предоставить некоммерческому партнерству „Российский Центр освоения Арктики“ субсидию в соответствии с порядком в сумме 49 106 000 рублей», — говорится в документе. Денежные средства направят на развитие сети научно-исследовательских стационаров. На эти средства власти планируют доукомплектовать два стационара, которые находятся на мысе Марре-Сале и в поселке Пельвож. По информации пресс-службы правительства, здесь требуется техническое обустройство помещений, установка системы очистки воды, дизельной электростанции, солнечных батарей и другие работы. Научно-исследовательские стационары необходимы для наблюдений за мерзлотой и природными процессами на побережье Карского моря. «На мысе Марре-Сале, омываемом Карским морем, обитают уникальные животные Арктики. В районе поселка Пельвожа проводятся исследования по племенному оленеводству», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО откроют первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности. Власти планируют привлечь к работе ученых из разных регионов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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