Власти Сочи в пять раз подняли курортный сбор для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сочи, сочи, курорт, пальмы
Новый курортный сбор в Сочи составит 50 рублей в сутки Фото:

Власти Краснодарского края одобрили увеличение курортного сбора в Сочи с 10 до 50 рублей в сутки. Соответствующее решение было принято на заседании депутатов законодательного собрания Краснодарского края.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы», — передает ТАСС слова председателя заксобрания региона Юрия Бурлачко. По его словам, величина курортного сбора по-прежнему будет «демократична и доступна любому». Однако с учетом ежегодно растущего турпотока власти смогут получить со сбора средства, достаточные для того, чтобы преобразить вид курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках.

Вопрос об увеличении курортного сбора в Краснодарском крае поднял вице-губернатор Игорь Галась. Он отметил, что предельная планка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Краснодарского края одобрили увеличение курортного сбора в Сочи с 10 до 50 рублей в сутки. Соответствующее решение было принято на заседании депутатов законодательного собрания Краснодарского края. «Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы», — передает ТАСС слова председателя заксобрания региона Юрия Бурлачко. По его словам, величина курортного сбора по-прежнему будет «демократична и доступна любому». Однако с учетом ежегодно растущего турпотока власти смогут получить со сбора средства, достаточные для того, чтобы преобразить вид курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках. Вопрос об увеличении курортного сбора в Краснодарском крае поднял вице-губернатор Игорь Галась. Он отметил, что предельная планка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...