Власти Сочи в пять раз подняли курортный сбор для туристов

Новый курортный сбор в Сочи составит 50 рублей в сутки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Краснодарского края одобрили увеличение курортного сбора в Сочи с 10 до 50 рублей в сутки. Соответствующее решение было принято на заседании депутатов законодательного собрания Краснодарского края.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы», — передает ТАСС слова председателя заксобрания региона Юрия Бурлачко. По его словам, величина курортного сбора по-прежнему будет «демократична и доступна любому». Однако с учетом ежегодно растущего турпотока власти смогут получить со сбора средства, достаточные для того, чтобы преобразить вид курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках.

Вопрос об увеличении курортного сбора в Краснодарском крае поднял вице-губернатор Игорь Галась. Он отметил, что предельная планка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки.