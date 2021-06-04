Власти предупредили о возможном подорожании черноморских курортов

Курортный сбор для отелей Краснодарского края премиум-сегмента могут увеличить с 10 до 50 рублей. Такой вопрос рассматривают власти региона, сообщил вице-губернатор Игорь Галась.
«Сейчас есть предельная планка — 100 рублей, больше он не может быть. Мы рассматриваем и обсуждаем вопрос повышения до 50 рублей для отелей с высокой звездностью», — сообщает ТАСС со ссылкой на Галася. Он отметил, что в 2021 году заканчивается эксперимент по курортному сбору в РФ, в дальнейшем он может стать постоянным.
Курортный сбор в размере 10 рублей на Кубани взимается с отдыхающих с 2018 года. Средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.
Ранее гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил краснодарские курорты как альтернативу подорожавшему Крыму, сообщает Nation News. Купальный сезон на курортах Краснодара наступает не раньше второй половины июня, отмечает RT.
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