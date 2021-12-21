21 декабря 2021
20 декабря 2021

В ХМАО власти хотят контролировать мигрантов с помощью приложения

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в
В ХМАО создали софт для мигрантов Фото:

В ХМАО создали информационную систему «Мигрант», которая позволит иностранцам получить информацию о готовности таких документов, как разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ. Платформа предоставляет также ряд других услуг иностранцам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО.

«Информационная система „Мигрант“ поможет иностранным гражданам получить информацию о сроке действия, готовности и подлинности таких документов, как патент, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ. Кроме того, иностранные граждане смогут получить информацию о запрете на въезд в страну и подтверждение приглашения в РФ», — сказали в окружном департаменте. Информационная система «Мигрант» реализуется в рамках региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО помогают родителям следить за школьниками с помощью бесплатной лицензии для программы KasperskySafeKids. С помощью программы можно контролировать безопасность детей в сети, а также отслеживать местоположение самого ребенка.

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В ХМАО создали информационную систему «Мигрант», которая позволит иностранцам получить информацию о готовности таких документов, как разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ. Платформа предоставляет также ряд других услуг иностранцам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО. «Информационная система „Мигрант“ поможет иностранным гражданам получить информацию о сроке действия, готовности и подлинности таких документов, как патент, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ. Кроме того, иностранные граждане смогут получить информацию о запрете на въезд в страну и подтверждение приглашения в РФ», — сказали в окружном департаменте. Информационная система «Мигрант» реализуется в рамках региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО помогают родителям следить за школьниками с помощью бесплатной лицензии для программы KasperskySafeKids. С помощью программы можно контролировать безопасность детей в сети, а также отслеживать местоположение самого ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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