В ХМАО власти хотят контролировать мигрантов с помощью приложения

В ХМАО создали софт для мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО создали информационную систему «Мигрант», которая позволит иностранцам получить информацию о готовности таких документов, как разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ. Платформа предоставляет также ряд других услуг иностранцам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО.

«Информационная система „Мигрант“ поможет иностранным гражданам получить информацию о сроке действия, готовности и подлинности таких документов, как патент, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ. Кроме того, иностранные граждане смогут получить информацию о запрете на въезд в страну и подтверждение приглашения в РФ», — сказали в окружном департаменте. Информационная система «Мигрант» реализуется в рамках региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО помогают родителям следить за школьниками с помощью бесплатной лицензии для программы KasperskySafeKids. С помощью программы можно контролировать безопасность детей в сети, а также отслеживать местоположение самого ребенка.