Цены на российские курорты выросли в 2 раза

23 декабря 2021 в 04:43 Размер текста - 17 +

Главная причина роста цен — отсутствие зарубежных конкурентов из-за пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость отдыха на российских горнолыжных курортах в новогодние праздники выросла от 30 до 100% по сравнению с 2019 годом. Цены на проживание в Красной Поляне сравнялись, а в некоторых случаях и превысили стоимость отдыха в Альпах. «Российские горнолыжные курорты становятся менее доступны: на Новый год бюджетные гостиницы Красной Поляны подорожали на 30—50% по сравнению с 2019 годом, а высококлассные — на 100%», — пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Причина такого скачка — пандемия коронавируса и как следствие невозможность попасть на зарубежные горнолыжные курорты, отмечает издание. Из-за отсутствия конкуренции отечественные курорты заметно подняли цены. Так, в 2019/20 году, в новогодний сезон, сутки в отеле «четыре звезды» в Красной Поляне стоили 8 тыс. рублей, сейчас стоимость такого же отдыха составляет 15-17 тыс., рассказал изданию гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян. Получается, что за 10 дней проживания на горнолыжном курорте нужно будет заплатить 170 тыс. рублей без учета питания и других затрат. Ранее туроператоры заявили, что стоимость путевок перед новогодними праздниками вырастет на 15%. Причин несколько: инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость отдыха на российских горнолыжных курортах в новогодние праздники выросла от 30 до 100% по сравнению с 2019 годом. Цены на проживание в Красной Поляне сравнялись, а в некоторых случаях и превысили стоимость отдыха в Альпах. «Российские горнолыжные курорты становятся менее доступны: на Новый год бюджетные гостиницы Красной Поляны подорожали на 30—50% по сравнению с 2019 годом, а высококлассные — на 100%», — пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Причина такого скачка — пандемия коронавируса и как следствие невозможность попасть на зарубежные горнолыжные курорты, отмечает издание. Из-за отсутствия конкуренции отечественные курорты заметно подняли цены. Так, в 2019/20 году, в новогодний сезон, сутки в отеле «четыре звезды» в Красной Поляне стоили 8 тыс. рублей, сейчас стоимость такого же отдыха составляет 15-17 тыс., рассказал изданию гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян. Получается, что за 10 дней проживания на горнолыжном курорте нужно будет заплатить 170 тыс. рублей без учета питания и других затрат. Ранее туроператоры заявили, что стоимость путевок перед новогодними праздниками вырастет на 15%. Причин несколько: инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.