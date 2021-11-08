08 ноября 2021

Туроператоры заявили о росте цен на путевки перед Новым годом

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Цены на путевки вырастут на 15% Фото:

Стоимость путевок перед новогодними праздниками вырастет на 15% и больше. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Средний чек за новогодний тур в этом году будет выше. Мы ведем статистику, и за последние 20 лет не было ни одного года, чтобы стоимость отдыха падала. Причины — инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги. А Новый год — это период высокого спроса, и ближе к дате вылета стоимость туров будет заметно расти из-за динамического ценообразования. В частности, популярные высококлассные отели подорожают от 15% и выше», — рассказал он «Известиям».

Он отметил, что спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021 года. Большинство туристов отправятся в Египет и Сочи, также популярна Турция.

Ранее сообщалось, что самыми популярными направлениями для новогодних праздников у россиян считаются Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминиканская Республика и Крым. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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