В России изменится возраст выхода на пенсию

23 декабря 2021 в 05:15 Размер текста - 17 +

В ПФР рассказали об условиях выплат пенсии в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В 2022 году в России изменится возраст выхода на пенсию: право на выплаты будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова. Для того, чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соблюсти несколько условий: во-первых, необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, во-вторых, нужно иметь необходимый стаж работы — 13 лет, а в условиях прописано наличие определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4, сообщает «Прайм». Отмечается, что на величину индивидуального пенсионного коэффициента влияет сумма страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. В том случае, если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для получения пенсии, ее назначение будет отодвинуто на тот срок, когда эти показатели не будут «заработаны». Известно, что в 2022 году социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, страховые — на 5,9%. Федеральная доплата к пенсии будет увеличена по причине поднятия прожиточного минимума пенсионеров, рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России изменится возраст выхода на пенсию: право на выплаты будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова. Для того, чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соблюсти несколько условий: во-первых, необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, во-вторых, нужно иметь необходимый стаж работы — 13 лет, а в условиях прописано наличие определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4, сообщает «Прайм». Отмечается, что на величину индивидуального пенсионного коэффициента влияет сумма страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. В том случае, если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для получения пенсии, ее назначение будет отодвинуто на тот срок, когда эти показатели не будут «заработаны». Известно, что в 2022 году социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, страховые — на 5,9%. Федеральная доплата к пенсии будет увеличена по причине поднятия прожиточного минимума пенсионеров, рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.