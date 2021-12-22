Депутат Госдумы рассказала об индексации пенсий в 2022 году

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Пенсионеры не должны страдать от падения реальных доходов Фото:
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Пенсионная реформа в России

Социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Социальные пенсии на 7,7% в следующем году будут увеличены, и это было плановое повышение. Кроме того, поднялся прожиточный минимум пенсионера, что говорит о том, что федеральная доплата к пенсии будет увеличена, если в субъектах Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера будет ниже, чем 10 882 рубля. Это прожиточный минимум пенсионера в РФ», — сказала Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы отметила, что и страховые пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции, о чем говорил президент страны Владимир Путин. «Нужно говорить именно о том поручении, которое давал президент России правительству. Разработать такие государственные меры поддержки, чтобы пенсионеры не пострадали от падения реальных доходов, то есть, увеличить страховые пенсии не на 5,9%, как это запланировано в бюджете, а увеличить их на реальное значение инфляции», — подчеркнула парламентарий.

«При этом пенсии неработающим пенсионерам и так будут повышены выше прогнозного уровня. В последние годы они повышаются выше уровня инфляции в среднем на тысячу рублей в году. А вот страховые пенсии других категорий получателей растут все-таки на 5,9%, что, конечно, достаточно незначительно. Поэтому лучше говорить не о 13-й пенсии, а о том поручении, которое давал президент, и оно, безусловно, будет выполнено», — заключила Бессараб.

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Социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Социальные пенсии на 7,7% в следующем году будут увеличены, и это было плановое повышение. Кроме того, поднялся прожиточный минимум пенсионера, что говорит о том, что федеральная доплата к пенсии будет увеличена, если в субъектах Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера будет ниже, чем 10 882 рубля. Это прожиточный минимум пенсионера в РФ», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы отметила, что и страховые пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции, о чем говорил президент страны Владимир Путин. «Нужно говорить именно о том поручении, которое давал президент России правительству. Разработать такие государственные меры поддержки, чтобы пенсионеры не пострадали от падения реальных доходов, то есть, увеличить страховые пенсии не на 5,9%, как это запланировано в бюджете, а увеличить их на реальное значение инфляции», — подчеркнула парламентарий. «При этом пенсии неработающим пенсионерам и так будут повышены выше прогнозного уровня. В последние годы они повышаются выше уровня инфляции в среднем на тысячу рублей в году. А вот страховые пенсии других категорий получателей растут все-таки на 5,9%, что, конечно, достаточно незначительно. Поэтому лучше говорить не о 13-й пенсии, а о том поручении, которое давал президент, и оно, безусловно, будет выполнено», — заключила Бессараб.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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