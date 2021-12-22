Депутат Госдумы рассказала об индексации пенсий в 2022 году

22 декабря 2021 в 16:44 Размер текста - 17 +

Пенсионеры не должны страдать от падения реальных доходов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Социальные пенсии на 7,7% в следующем году будут увеличены, и это было плановое повышение. Кроме того, поднялся прожиточный минимум пенсионера, что говорит о том, что федеральная доплата к пенсии будет увеличена, если в субъектах Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера будет ниже, чем 10 882 рубля. Это прожиточный минимум пенсионера в РФ», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы отметила, что и страховые пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции, о чем говорил президент страны Владимир Путин. «Нужно говорить именно о том поручении, которое давал президент России правительству. Разработать такие государственные меры поддержки, чтобы пенсионеры не пострадали от падения реальных доходов, то есть, увеличить страховые пенсии не на 5,9%, как это запланировано в бюджете, а увеличить их на реальное значение инфляции», — подчеркнула парламентарий. «При этом пенсии неработающим пенсионерам и так будут повышены выше прогнозного уровня. В последние годы они повышаются выше уровня инфляции в среднем на тысячу рублей в году. А вот страховые пенсии других категорий получателей растут все-таки на 5,9%, что, конечно, достаточно незначительно. Поэтому лучше говорить не о 13-й пенсии, а о том поручении, которое давал президент, и оно, безусловно, будет выполнено», — заключила Бессараб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Социальные пенсии на 7,7% в следующем году будут увеличены, и это было плановое повышение. Кроме того, поднялся прожиточный минимум пенсионера, что говорит о том, что федеральная доплата к пенсии будет увеличена, если в субъектах Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера будет ниже, чем 10 882 рубля. Это прожиточный минимум пенсионера в РФ», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы отметила, что и страховые пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции, о чем говорил президент страны Владимир Путин. «Нужно говорить именно о том поручении, которое давал президент России правительству. Разработать такие государственные меры поддержки, чтобы пенсионеры не пострадали от падения реальных доходов, то есть, увеличить страховые пенсии не на 5,9%, как это запланировано в бюджете, а увеличить их на реальное значение инфляции», — подчеркнула парламентарий. «При этом пенсии неработающим пенсионерам и так будут повышены выше прогнозного уровня. В последние годы они повышаются выше уровня инфляции в среднем на тысячу рублей в году. А вот страховые пенсии других категорий получателей растут все-таки на 5,9%, что, конечно, достаточно незначительно. Поэтому лучше говорить не о 13-й пенсии, а о том поручении, которое давал президент, и оно, безусловно, будет выполнено», — заключила Бессараб.