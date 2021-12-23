Рособрнадзор освободил участников ЕГЭ-2022 от сдачи ПЦР-теста

У участников ЕГЭ в 2022 году не будут требовать результаты ПЦР-теста Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники Единого государственного экзамена будут освобождены от сдачи ПЦР-теста в 2022 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе. Среди работников сферы образования меньше всего антиваксеров, почти у всех учителей есть иммунитет к COVID», — передает ТАСС слова Музаева.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ведомство готово рассмотреть различные инициативы по улучшению ЕГЭ. В частности, Музаев не услышал никаких предложений от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ранее он предложил вернуть советскую систему образования и отменить ЕГЭ. По мнению Бастрыкина, это «пытка для молодежи», передает «Национальная служба новостей».