Рособрнадзор освободил участников ЕГЭ-2022 от сдачи ПЦР-теста

Участники Единого государственного экзамена будут освобождены от сдачи ПЦР-теста в 2022 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе. Среди работников сферы образования меньше всего антиваксеров, почти у всех учителей есть иммунитет к COVID», — передает ТАСС слова Музаева.
Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ведомство готово рассмотреть различные инициативы по улучшению ЕГЭ. В частности, Музаев не услышал никаких предложений от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ранее он предложил вернуть советскую систему образования и отменить ЕГЭ. По мнению Бастрыкина, это «пытка для молодежи», передает «Национальная служба новостей».
Участники Единого государственного экзамена будут освобождены от сдачи ПЦР-теста в 2022 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе. Среди работников сферы образования меньше всего антиваксеров, почти у всех учителей есть иммунитет к COVID», — передает ТАСС слова Музаева. Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ведомство готово рассмотреть различные инициативы по улучшению ЕГЭ. В частности, Музаев не услышал никаких предложений от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ранее он предложил вернуть советскую систему образования и отменить ЕГЭ. По мнению Бастрыкина, это «пытка для молодежи», передает «Национальная служба новостей».