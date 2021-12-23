Часть россиян ждет увеличение транспортного налога в 2022 году

Изменения происходят из-за рост цена на иномарки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России к марту 2022 года могут пересчитать минимальную стоимость автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь». Параметр, введенный в 2014 году, ни разу не меняли.

«Цены с 2014 года выросли на 60%, из-за чего в разряд „роскошных“ попали транспортные средства из масс-маркета. Базовый диапазон с 3-5 млн рублей дилеры попросили поднять до 5-7 млн», — передает Autonews.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении стоимости легковых автомобилей в целях применения повышающего коэффициента для исчисления транспортного налога. По мнению парламентариев, в связи с общим повышением цен автомобили стоимостью в три миллиона рублей уже не являются предметами роскоши, поэтому и облагать их повышенными налогами нельзя.

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