Часть россиян ждет увеличение транспортного налога в 2022 году

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Изменения происходят из-за рост цена на иномарки Фото:

В России к марту 2022 года могут пересчитать минимальную стоимость автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь». Параметр, введенный в 2014 году, ни разу не меняли.

«Цены с 2014 года выросли на 60%, из-за чего в разряд „роскошных“ попали транспортные средства из масс-маркета. Базовый диапазон с 3-5 млн рублей дилеры попросили поднять до 5-7 млн», — передает Autonews.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении стоимости легковых автомобилей в целях применения повышающего коэффициента для исчисления транспортного налога. По мнению парламентариев, в связи с общим повышением цен автомобили стоимостью в три миллиона рублей уже не являются предметами роскоши, поэтому и облагать их повышенными налогами нельзя.

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В России к марту 2022 года могут пересчитать минимальную стоимость автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь». Параметр, введенный в 2014 году, ни разу не меняли. «Цены с 2014 года выросли на 60%, из-за чего в разряд „роскошных“ попали транспортные средства из масс-маркета. Базовый диапазон с 3-5 млн рублей дилеры попросили поднять до 5-7 млн», — передает Autonews. Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении стоимости легковых автомобилей в целях применения повышающего коэффициента для исчисления транспортного налога. По мнению парламентариев, в связи с общим повышением цен автомобили стоимостью в три миллиона рублей уже не являются предметами роскоши, поэтому и облагать их повышенными налогами нельзя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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