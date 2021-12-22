Пермская УК присвоила миллионы рублей от жителей за коммуналку

За совершение преступлений экс-руководители управляющей компании получили 10 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми осуждены бывшие руководители управляющей компании «Аварийно — ремонтная служба». Они присвоили себе более 4 миллионов рублей, которые жители заплатили за коммуналку, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело рассматривалось в Кировском районном суде города.

«Подсудимые, занимая указанные должности, в период с 2013 года по 2019 год, имея доступ к расчетным счетам возглавляемой организации, похитили более 4 млн. рублей […] подлежащие перечислению в ресурсоснабжающие компании за поставку коммунальных услуг», — говорится в сообщении ведомства.

Экс-руководители организации признаны виновными по уголовным статьям «Присвоение и растрата в крупном и особо крупном размерах», «Пособничество в присвоении и растрате, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Бывшему директору и бухгалтеру УК назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, они обязаны выплатить штрафы в общей сумме более 800 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Осужденные уже отбывают наказание за совершение аналогичных преступлений на территории города Краснокамска. Ущерб, причиненный ими, превысил 15 млн рублей. В 2019 году суд отправил бывшее руководство УК за решетку.

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