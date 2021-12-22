22 декабря 2021
21 декабря 2021

Челябинскую область трое суток ждут 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, шарф, мороз, холод, климат, погода
После декабрьских оттепелей и бесснежья в Челябинск пришла настоящая зима Фото:

Трое суток подряд температура в Челябинской области по ночам будет приближаться 30-градусной отметке. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Оттепель и снегопады сменились ясной погодой и похолоданием до минус 18 градусов в ночь на 23 декабря. Днем четверга в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением. В большинстве районов возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь», — сообщили URA.RU в в региональном ЦГМС.

В ночь на пятницу похолодание продолжится. Столбик термометра упадет до минус 25, а при прояснении и до минус 28 градусов. Днем 24 декабря температура будет балансировать на отметках минус 17-22 градуса. С наступлением темноты мороз усилится, ночью 25 декабря достигая в горных районах и в низинах минус 32 градусов. В самом Челябинске синоптики обещают субботней ночью минус 29 градусов.

Днем субботы потеплеет, столбики термометров вернутся к 20-градусной отметке. Все три дня прогнозируется не самый комфортный в такие холода ветер скоростью до 8-12 метров в секунду.

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Трое суток подряд температура в Челябинской области по ночам будет приближаться 30-градусной отметке. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Оттепель и снегопады сменились ясной погодой и похолоданием до минус 18 градусов в ночь на 23 декабря. Днем четверга в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением. В большинстве районов возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь», — сообщили URA.RU в в региональном ЦГМС. В ночь на пятницу похолодание продолжится. Столбик термометра упадет до минус 25, а при прояснении и до минус 28 градусов. Днем 24 декабря температура будет балансировать на отметках минус 17-22 градуса. С наступлением темноты мороз усилится, ночью 25 декабря достигая в горных районах и в низинах минус 32 градусов. В самом Челябинске синоптики обещают субботней ночью минус 29 градусов. Днем субботы потеплеет, столбики термометров вернутся к 20-градусной отметке. Все три дня прогнозируется не самый комфортный в такие холода ветер скоростью до 8-12 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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