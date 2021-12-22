От Росгвардии требуют деньги за смерть пермского контрактника

Возможно Росгвардия будет обжаловать решение суда в кассации Фото: Илья Московец © URA.RU

Родственники погибшего пермского контрактника смогли выиграли иск по взысканию морального вреда с Росгвардии. Солдат Валерий Трясцын погиб в 2010 году из-за болезни. В военной части ему изначально поставили неправильный диагноз, в связи с чем контрактник умер.

«В Прикамье семья погибшего рядового Валерия Трясцына смогла взыскать с Росгвардии 1,2 млн рублей морального вреда за смерть близкого родственника», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Росгвардия не признала исковые требования в суде, в связи с чем подала апелляцию в Пермский краевой суд. Однако там решение районного суда оставили в силе. Возможно ведомство будет обжаловать и это решение.

Рядовой Трясцын почувствовал себя плохо в части и пожаловался в медицинскую роту на недомогание и боли в спине. Контрактника госпитализировали в лазарет с диагнозом «ОРЗ» и «остеохондроз поясничного отдела позвоночника». Лечение солдату не помогло и после ухудшение состояния его отправили в один из стационаров внутренних войск, а оттуда уже в гражданскую больницу, где Трясцын скончался. По итогам проверки военно-следственного управления СК уголовное дело возбуждено не было.