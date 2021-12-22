В Пермском крае замерзают дети из центра помощи сиротам

Температура воздуха в детском центре ниже нормы уже вторую зиму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Горнозаводске Пермского края Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уже два года не может решить проблему качественного теплоснабжения. Температура воздуха в учреждении зимой всегда ниже нормы. Об этом директор центра Татьяна Иванова пишет в обращении к министру социального развития Прикамья Павлу Фокину, которого просит о содействии.

«В детских организациях температура воздуха в помещениях должна составлять от 20 до 24 градусов. В настоящее время температура в помещениях, где проживают дети составляет 18 градусов. Считаем, что такая ситуация происходит по причине несоблюдения температурного графика подачи тепла ООО „Горнозаводск-МикроТЭК“», — говорится в письме, которое опубликовал в Instagram депутат законодательного собрания Пермского края Антон Удальев.

По его словам, он подготовил депутатские запросы в администрацию Горнозаводска и теплоснабжающую организацию «Горнозаводск-МикроТЭК». «Если они не устранят проблему, следующее обращение в прокуратуру», — обещает Удальев. URA.RU со своей стороны направило запрос в минсоцразвития региона, которое является учредителем детского центра.