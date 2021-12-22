22 декабря 2021
21 декабря 2021

В Тюмени арестованный экс-чиновник попросил отпустить его из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Фролов. Тюмень, фролов игорь
Игорь Фролов посчитал свое наказание излишне суровым Фото:

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов попросил суд смягчить меру пресечения и отменить его арест. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«23 декабря Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Игоря Фролова. Он просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фролов был арестован 8 декабря, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Мужчина обвиняется в мошенничестве, посредством которого он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов попросил суд смягчить меру пресечения и отменить его арест. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «23 декабря Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Игоря Фролова. Он просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Фролов был арестован 8 декабря, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Мужчина обвиняется в мошенничестве, посредством которого он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...