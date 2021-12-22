В Тюмени арестованный экс-чиновник попросил отпустить его из СИЗО

Игорь Фролов посчитал свое наказание излишне суровым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени Игорь Фролов попросил суд смягчить меру пресечения и отменить его арест. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«23 декабря Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Игоря Фролова. Он просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фролов был арестован 8 декабря, за два дня до этого его уволили с должности директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Мужчина обвиняется в мошенничестве, посредством которого он похитил из бюджета города более пяти миллионов рублей.