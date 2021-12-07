СК: в чем подозревают задержанного чиновника тюменской мэрии

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов подозревается в хищениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет возбудил против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игоря Фролова уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму около 5 млн рублей. Об этом без указания имен и фамилий сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Также под следствие попала родственница чиновника, работавшая в этом же департаменте.

«Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств на сумму около 5 млн. рублей в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, его родственницы, консультанта департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, а также директора коммерческой организации. Двум фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, Фролов, в феврале 2020 и в феврале 2021 года, при помощи упомянутых ранее подельников похитил бюджетные средств в размере 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог.

Сейчас решается вопрос об аресте Фролова на время следствия. Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.