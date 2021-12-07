Экс-директор тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта арестован почти до 2 февраля 2022 года Денис Моргунов, URA.RU

Ленинский суд Тюмени арестовал до 2 февраля 2022 года задержанного по подозрению в мошенничестве бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова. Об этом из зала судебных заседаний сообщил корреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«По решению суда, Игорь Фролов был арестован на 1 месяц, 27 суток», — сообщил журналист агентства.

Как предполагает следствие, на протяжении двух лет Фролов и его подельники похитили из бюджета 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог. По сообщения источников агентства, одним из подельников бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, предположительно, являлся его подчиненный Алексей Смышляев, на которого тот якобы оформил фиктивную фирму, через которую проходили бюджетные деньги.

Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

Игорь Фролов не стал общаться с журналистами в зале суда Денис Моргунов, URA.RU