07 декабря 2021

Уволенный из мэрии Тюмени экс-чиновник попал за решетку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-директор тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта арестован почти до 2 февраля 2022 года

Ленинский суд Тюмени арестовал до 2 февраля 2022 года задержанного по подозрению в мошенничестве бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова. Об этом из зала судебных заседаний сообщил корреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«По решению суда, Игорь Фролов был арестован на 1 месяц, 27 суток», — сообщил журналист агентства.

Как предполагает следствие, на протяжении двух лет Фролов и его подельники похитили из бюджета 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог. По сообщения источников агентства, одним из подельников бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, предположительно, являлся его подчиненный Алексей Смышляев, на которого тот якобы оформил фиктивную фирму, через которую проходили бюджетные деньги.

Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

Игорь Фролов не стал общаться с журналистами в зале суда

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Ленинский суд Тюмени арестовал до 2 февраля 2022 года задержанного по подозрению в мошенничестве бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова. Об этом из зала судебных заседаний сообщил корреспондент URA.RU Денис Моргунов. «По решению суда, Игорь Фролов был арестован на 1 месяц, 27 суток», — сообщил журналист агентства. Как предполагает следствие, на протяжении двух лет Фролов и его подельники похитили из бюджета 5 млн рублей. Деньги были выделены в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог. По сообщения источников агентства, одним из подельников бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, предположительно, являлся его подчиненный Алексей Смышляев, на которого тот якобы оформил фиктивную фирму, через которую проходили бюджетные деньги. Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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