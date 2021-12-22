Пермяки предпочли премии корпоративам

23 декабря 2021 в 14:48 Размер текста - 17 +

Пятая часть опрошенных заявила, что предпочла бы корпоратив премии Фото: Антон Бородин © URA.RU Большинство жителей Пермского края (72%) предпочли бы получить премию, чем прийти на новогодний корпоратив. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В этом году 72% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию», — сообщается в исследовании. Лишь 20% опрошенных пермяков заявили, что выбрали бы корпоратив. Чаще всего предпочтения премии отдавали специалисты сфер «Сельское хозяйство, производство» (80%), «Студенты, начало карьеры» (79%), «Административный персонал» (78%). Также выяснилось, что 43% пермяков всегда посещают корпоративы на работе, 39% делают это редко, 18% не ходят вовсе. Чаще всего праздники на работе посещают GR-специалисты (60%), специалисты в сфере медиа и искусства (56%), банковские служащие (54%). Меньше всего корпоративы посещают начинающие специалисты (40%), строители (34%), рабочие в сфере добыче сырья (30%). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Большинство жителей Пермского края (72%) предпочли бы получить премию, чем прийти на новогодний корпоратив. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В этом году 72% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию», — сообщается в исследовании. Лишь 20% опрошенных пермяков заявили, что выбрали бы корпоратив. Чаще всего предпочтения премии отдавали специалисты сфер «Сельское хозяйство, производство» (80%), «Студенты, начало карьеры» (79%), «Административный персонал» (78%). Также выяснилось, что 43% пермяков всегда посещают корпоративы на работе, 39% делают это редко, 18% не ходят вовсе. Чаще всего праздники на работе посещают GR-специалисты (60%), специалисты в сфере медиа и искусства (56%), банковские служащие (54%). Меньше всего корпоративы посещают начинающие специалисты (40%), строители (34%), рабочие в сфере добыче сырья (30%).