Челябинец на КамАЗе насмерть сбил курганца и скрылся. Машину нашли по краске

23 декабря 2021 в 13:58 Размер текста - 17 +

Водителя КамАЗа, сбившего человека в Целинном районе, сотрудники ДПС остановили в Куртамыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Целинного района Курганской области обнаружили на обочине дороги труп мужчины, сбитый неизвестным автомобилем. Позже в городе Куртамыше сотрудники ДПС остановили подозреваемого — жителя Челябинской области за рулем КамАЗа, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «От жителя села Кислянка поступило сообщение о возможном ДТП. Он сообщил полицейским, что на обочине автодороги Целинное—Кислянка—Патранино обнаружен труп мужчины, и предположил, что его сбил автомобиль. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении. Местные жители помоги полиции установить личность погибшего. Им оказался 49-летний житель Целинного района. На его одежде сотрудники полиции обнаружили фрагменты лакокрасочного покрытия синего цвета. «Спустя некоторое время инспекторы ДПС в городе Куртамыше остановили автомобиль КамАЗ, подходящий по ориентировке, с характерными повреждениями на автомобиле», — отмечают в полиции. 40-летний водитель грузовика, житель Челябинской области, уже сознался, что сбил пешехода. Он заявляет, что оставил место ДТП, так как испугался ответственности. По предварительным данным, ДТП произошло утром, в темное время суток. Пешеход без светоотражающих элементов на одежде неожиданно появился на дороге. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку. За оставление места ДТП водитель привлечен к административной ответственности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Целинного района Курганской области обнаружили на обочине дороги труп мужчины, сбитый неизвестным автомобилем. Позже в городе Куртамыше сотрудники ДПС остановили подозреваемого — жителя Челябинской области за рулем КамАЗа, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «От жителя села Кислянка поступило сообщение о возможном ДТП. Он сообщил полицейским, что на обочине автодороги Целинное—Кислянка—Патранино обнаружен труп мужчины, и предположил, что его сбил автомобиль. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении. Местные жители помоги полиции установить личность погибшего. Им оказался 49-летний житель Целинного района. На его одежде сотрудники полиции обнаружили фрагменты лакокрасочного покрытия синего цвета. «Спустя некоторое время инспекторы ДПС в городе Куртамыше остановили автомобиль КамАЗ, подходящий по ориентировке, с характерными повреждениями на автомобиле», — отмечают в полиции. 40-летний водитель грузовика, житель Челябинской области, уже сознался, что сбил пешехода. Он заявляет, что оставил место ДТП, так как испугался ответственности. По предварительным данным, ДТП произошло утром, в темное время суток. Пешеход без светоотражающих элементов на одежде неожиданно появился на дороге. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку. За оставление места ДТП водитель привлечен к административной ответственности.