22 декабря 2021

В бюджете пермского города «растворились» деньги на газификацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган (снег, улицы, газовые трубы), газовый подводящий узел
Газ жители пермской деревни ждут с 2012 года Фото:

Жители Соликамского городского округа Пермского края пожаловались на ежегодные переносы сроков газификации одной из деревень. В мэрии им пояснили: деньги потрачены, но неизвестно, на что. На проблему с газификацией деревни Чертеж обратила внимание Татьяна Дехтярук, написав в instagram-аккаунт губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

«Нас кормят обещаниями с 2012 года, каждый год сдвигают сроки. Два года назад закопали трубу, поставили таблички, что там газ. Но газа нет, и говорят, не будет», — пишет она.

Ответ пришел от администрации Соликамского городского округа. Чиновники пояснили, что, по решению местной думы, средства на разработку проектной документации для строительства сетей газопровода в деревне «перераспределены на другие мероприятия». «По информации заместителя начальника финансового управления невозможно узнать, на какие мероприятия были распределены эти средства», — говорится в ответе мэрии. Жителям посоветовали обратиться к депутатам. URA.RU направило запрос в думу Соликамского округа.

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Жители Соликамского городского округа Пермского края пожаловались на ежегодные переносы сроков газификации одной из деревень. В мэрии им пояснили: деньги потрачены, но неизвестно, на что. На проблему с газификацией деревни Чертеж обратила внимание Татьяна Дехтярук, написав в instagram-аккаунт губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. «Нас кормят обещаниями с 2012 года, каждый год сдвигают сроки. Два года назад закопали трубу, поставили таблички, что там газ. Но газа нет, и говорят, не будет», — пишет она. Ответ пришел от администрации Соликамского городского округа. Чиновники пояснили, что, по решению местной думы, средства на разработку проектной документации для строительства сетей газопровода в деревне «перераспределены на другие мероприятия». «По информации заместителя начальника финансового управления невозможно узнать, на какие мероприятия были распределены эти средства», — говорится в ответе мэрии. Жителям посоветовали обратиться к депутатам. URA.RU направило запрос в думу Соликамского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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