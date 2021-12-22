В бюджете пермского города «растворились» деньги на газификацию

Газ жители пермской деревни ждут с 2012 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Соликамского городского округа Пермского края пожаловались на ежегодные переносы сроков газификации одной из деревень. В мэрии им пояснили: деньги потрачены, но неизвестно, на что. На проблему с газификацией деревни Чертеж обратила внимание Татьяна Дехтярук, написав в instagram-аккаунт губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

«Нас кормят обещаниями с 2012 года, каждый год сдвигают сроки. Два года назад закопали трубу, поставили таблички, что там газ. Но газа нет, и говорят, не будет», — пишет она.

Ответ пришел от администрации Соликамского городского округа. Чиновники пояснили, что, по решению местной думы, средства на разработку проектной документации для строительства сетей газопровода в деревне «перераспределены на другие мероприятия». «По информации заместителя начальника финансового управления невозможно узнать, на какие мероприятия были распределены эти средства», — говорится в ответе мэрии. Жителям посоветовали обратиться к депутатам. URA.RU направило запрос в думу Соликамского округа.