Путин: цены к 2022 году вырастут на 8%

23 декабря 2021 в 14:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил об инфляции в России по итогам года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 По итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом на большой итоговой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Инфляция 8% ожидается — гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных за вычетом этих расходов все-таки по году составит 3,5% доходов. Конечно, это средний показатель. Мы вынуждены средними цифрами оперировать», — заявил Путин. Путин также добавил, что необходимо вернуться к целевым показателям инфляции в 4%. По словам президента, он почти каждый день «ругается с Центробанком» по этому поводу. В то же время мягкая кредитная политика сводит на нет те благие цели, для которых она проводится, отметил Путин. Пресс-конференция Путина стала 17-й по счету. Она проходит с соблюдением коронавирусных ограничений. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов из России и других стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом на большой итоговой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Инфляция 8% ожидается — гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных за вычетом этих расходов все-таки по году составит 3,5% доходов. Конечно, это средний показатель. Мы вынуждены средними цифрами оперировать», — заявил Путин. Путин также добавил, что необходимо вернуться к целевым показателям инфляции в 4%. По словам президента, он почти каждый день «ругается с Центробанком» по этому поводу. В то же время мягкая кредитная политика сводит на нет те благие цели, для которых она проводится, отметил Путин. Пресс-конференция Путина стала 17-й по счету. Она проходит с соблюдением коронавирусных ограничений. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов из России и других стран.