Путин: цены к 2022 году вырастут на 8%

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Путин на конференции. Москва
Владимир Путин заявил об инфляции в России по итогам года Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

По итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом на большой итоговой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Инфляция 8% ожидается — гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных за вычетом этих расходов все-таки по году составит 3,5% доходов. Конечно, это средний показатель. Мы вынуждены средними цифрами оперировать», — заявил Путин.

Путин также добавил, что необходимо вернуться к целевым показателям инфляции в 4%. По словам президента, он почти каждый день «ругается с Центробанком» по этому поводу. В то же время мягкая кредитная политика сводит на нет те благие цели, для которых она проводится, отметил Путин.

Пресс-конференция Путина стала 17-й по счету. Она проходит с соблюдением коронавирусных ограничений. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов из России и других стран.

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По итогам 2021 года в России ожидается инфляция на уровне 8%, что выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом на большой итоговой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Инфляция 8% ожидается — гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных за вычетом этих расходов все-таки по году составит 3,5% доходов. Конечно, это средний показатель. Мы вынуждены средними цифрами оперировать», — заявил Путин. Путин также добавил, что необходимо вернуться к целевым показателям инфляции в 4%. По словам президента, он почти каждый день «ругается с Центробанком» по этому поводу. В то же время мягкая кредитная политика сводит на нет те благие цели, для которых она проводится, отметил Путин. Пресс-конференция Путина стала 17-й по счету. Она проходит с соблюдением коронавирусных ограничений. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов из России и других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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