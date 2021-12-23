Путин ответил на вопрос об уголовном наказании для антиваксеров

Президент России Владимир Путин выступил против введения ответственности за отказ от вакцинации от коронавируса. По его словам, уровень смертности в РФ высокий из-за низких темпов вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования — я думаю, что нет. Начнешь давить, сразу появятся способы их обойти. Необходимо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — сказал Путин в ходе пресс-конференции в Манеже.
Глава страны также отметил, чтоповторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных — около 3-4%. «Уровень смертности в России высокий из-за низких темпов вакцинации от вируса», — уточнил он.
Президент проводит 17-ю пресс-конференцию в Манеже 23 декабря. Ежегодные встречи с российскими и иностранными журналистами, на которой они смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, глава России организовывает с 2001 года.
Президент России Владимир Путин выступил против введения ответственности за отказ от вакцинации от коронавируса. По его словам, уровень смертности в РФ высокий из-за низких темпов вакцинации. «Нужно ли вводить какие-то меры преследования — я думаю, что нет. Начнешь давить, сразу появятся способы их обойти. Необходимо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — сказал Путин в ходе пресс-конференции в Манеже. Глава страны также отметил, что повторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных — около 3-4%. «Уровень смертности в России высокий из-за низких темпов вакцинации от вируса», — уточнил он. Президент проводит 17-ю пресс-конференцию в Манеже 23 декабря. Ежегодные встречи с российскими и иностранными журналистами, на которой они смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, глава России организовывает с 2001 года.