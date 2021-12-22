Инна Чурикова на телешоу поддержала юного пермского пианиста. Фото

23 декабря 2021 в 14:58 Размер текста - 17 +

Инна Чурикова предсказала великое будущее юному пианисту из Перми Фото: Александр Мамаев © URA.RU Десятилетний пианист Лев Бакиров из села Култаево Пермского края вышел в финал телевизионного конкурса талантов «Синяя птица». На съемках его поддерживает легендарная актриса Инна Чурикова, сообщили URA.RU на телеканале «Россия 1». «Ты очень талантливый и трудолюбивый, и мне кажется, ты станешь великим музыкантом. И я вижу, ты — скромный человек, не будешь зазнаваться. Я рада, что я тебя слушала и с тобой подружилась», — сказала Чурикова, обращаясь к мальчику. В эфир программа выйдет в воскресенье, 26 декабря. Оценивать выступление Льва и других финалистов будут ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев и артист Сергей Безруков. Инна Чурикова, Лев Бакиров и ведущая шоу Дарья Златопольская ТК «Россия 1» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Десятилетний пианист Лев Бакиров из села Култаево Пермского края вышел в финал телевизионного конкурса талантов «Синяя птица». На съемках его поддерживает легендарная актриса Инна Чурикова, сообщили URA.RU на телеканале «Россия 1». «Ты очень талантливый и трудолюбивый, и мне кажется, ты станешь великим музыкантом. И я вижу, ты — скромный человек, не будешь зазнаваться. Я рада, что я тебя слушала и с тобой подружилась», — сказала Чурикова, обращаясь к мальчику. В эфир программа выйдет в воскресенье, 26 декабря. Оценивать выступление Льва и других финалистов будут ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев и артист Сергей Безруков.