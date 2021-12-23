Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах

23 декабря 2021 в 16:13 Размер текста - 17 +

Нужно доводить расследования по пыткам в тюрьмах до конца, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал расследовать ситуации с пытками в тюрьмах. Он назвал их преступлениями и сообщил, что на данный момент возбуждено 17 уголовных дел. «Семнадцать уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Свыше десятка уволенных. Уверяю вас, тем нет ни одного заинтересованного в этом деле следователя. Надо спокойно с этим работать. И опираться на добросовестное, полноценное расследование в тех преступлениях, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны», — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос телеведущей Ксении Собчак. Глава государства отметил, что пытки в тюрьмах — это международная проблема. Он отметил, что такие преступления совершаются во многих исправительных учреждениях Европы и США. Путин добавил, что вопрос о пытках в тюрьмах часто поднимается на заседаниях Совета по правам человека. Для решения этой проблемы он призвал использовать возможности правозащитных организаций. «Это наши граждане, наши люди. И нужно относиться к ним по-человечески», — отметил президент РФ. Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали кадры пыток заключенных в российских колониях. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал расследовать ситуации с пытками в тюрьмах. Он назвал их преступлениями и сообщил, что на данный момент возбуждено 17 уголовных дел. «Семнадцать уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Свыше десятка уволенных. Уверяю вас, тем нет ни одного заинтересованного в этом деле следователя. Надо спокойно с этим работать. И опираться на добросовестное, полноценное расследование в тех преступлениях, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны», — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос телеведущей Ксении Собчак. Глава государства отметил, что пытки в тюрьмах — это международная проблема. Он отметил, что такие преступления совершаются во многих исправительных учреждениях Европы и США. Путин добавил, что вопрос о пытках в тюрьмах часто поднимается на заседаниях Совета по правам человека. Для решения этой проблемы он призвал использовать возможности правозащитных организаций. «Это наши граждане, наши люди. И нужно относиться к ним по-человечески», — отметил президент РФ. Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали кадры пыток заключенных в российских колониях. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим.