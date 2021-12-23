Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Нужно доводить расследования по пыткам в тюрьмах до конца, заявил Владимир Путин Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал расследовать ситуации с пытками в тюрьмах. Он назвал их преступлениями и сообщил, что на данный момент возбуждено 17 уголовных дел.

«Семнадцать уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Свыше десятка уволенных. Уверяю вас, тем нет ни одного заинтересованного в этом деле следователя. Надо спокойно с этим работать. И опираться на добросовестное, полноценное расследование в тех преступлениях, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны», — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос телеведущей Ксении Собчак.

Глава государства отметил, что пытки в тюрьмах — это международная проблема. Он отметил, что такие преступления совершаются во многих исправительных учреждениях Европы и США.

Путин добавил, что вопрос о пытках в тюрьмах часто поднимается на заседаниях Совета по правам человека. Для решения этой проблемы он призвал использовать возможности правозащитных организаций. «Это наши граждане, наши люди. И нужно относиться к ним по-человечески», — отметил президент РФ.

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали кадры пыток заключенных в российских колониях. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции призвал расследовать ситуации с пытками в тюрьмах. Он назвал их преступлениями и сообщил, что на данный момент возбуждено 17 уголовных дел. «Семнадцать уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Свыше десятка уволенных. Уверяю вас, тем нет ни одного заинтересованного в этом деле следователя. Надо спокойно с этим работать. И опираться на добросовестное, полноценное расследование в тех преступлениях, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти преступления неизбежны», — заявил Владимир Путин в ответ на вопрос телеведущей Ксении Собчак. Глава государства отметил, что пытки в тюрьмах — это международная проблема. Он отметил, что такие преступления совершаются во многих исправительных учреждениях Европы и США. Путин добавил, что вопрос о пытках в тюрьмах часто поднимается на заседаниях Совета по правам человека. Для решения этой проблемы он призвал использовать возможности правозащитных организаций. «Это наши граждане, наши люди. И нужно относиться к ним по-человечески», — отметил президент РФ. Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали кадры пыток заключенных в российских колониях. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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