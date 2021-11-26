Кремль: отставка главы ФСИН не связана с пытками в колониях

Публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с отставкой директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.
«Я не стал бы устанавливать какой-либо прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные следственные действия, проблема имеется. Но это была личная инициатива Калашникова об отставке», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Замена Калашникова на бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева состоялась по указу президента Владимира Путина 25 ноября. По данным СМИ, перестановка произошла из-за пыток в российских колониях, слив видео которых привел к грандиозному скандалу. По одной из версий, кадровое решение может предшествовать присоединению ФСИН к МВД.
Подписывайтесь на URA.RU в