Кремль: отставка главы ФСИН не связана с пытками в колониях

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что глава ФСИН уволился по собственному желанию Фото:

Публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с отставкой директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Я не стал бы устанавливать какой-либо прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные следственные действия, проблема имеется. Но это была личная инициатива Калашникова об отставке», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Замена Калашникова на бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева состоялась по указу президента Владимира Путина 25 ноября. По данным СМИ, перестановка произошла из-за пыток в российских колониях, слив видео которых привел к грандиозному скандалу. По одной из версий, кадровое решение может предшествовать присоединению ФСИН к МВД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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