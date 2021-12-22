В ХМАО пенсионеры часами простаивают в очередях за лекарствами

Жители Ханты-Мансийска жалуются на огромные очереди за льготными лекарствами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска жалуются на огромные очереди для получения бесплатных лекарств в окружной клинической больнице. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Чтобы бесплатные лекарства получить в ОКБ, нужно отстоять в очереди 2-3 часа. Бедные бабушки и дедушки, измученные, в духоте, в масках, не пропуская вперед себя никого, ждут и надеются на чудо, что вот-вот подойдет их очередь. Многие просто приходят и уходят ни с чем, увидев толпу народа, которая грудью стоит на защите входа в аптечный пункт», — написал анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

Представитель департамента здравоохранения ХМАО в социальных сетях ответил, что отпуск льготных лекарств ОКБ не осуществляет. «Данную функцию выполняет „Ханты-Мансийская аптека“. Руководство ОКБ направило письмо об участившихся обращениях граждан в адрес руководителя компании „Ханты-Мансийская аптека“ для решения данной ситуации», — сказали в департаменте.

Исполнительный директор компании «Ханты-Мансийская аптека» Светлана Василькова заверила, что в настоящее время администрация аптеки совместно с руководством ОКБ ищет новое помещение. «Пожилым людям, инвалидам осуществляется доставка лекарств волонтерами в день обращения. Приносим извинения за доставленные неудобства и постараемся решить вопрос максимально оперативно», — сказала Василькова.

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