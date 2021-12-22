В Тюменской области лекарства от СМА получают 19 больных детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области дети с диагнозом спинальная мышечная атрофия получают дорогостоящие лекарства за счет фонда «Круг добра». Деньги в фонд поступают с повышенного налога для россиян, чьи годовые доходы выше 5 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«В настоящее время в Тюменской области все дети с диагнозом СМА обеспечиваются лекарственными препаратами „Нусинерсен“, „Рисдиплам“, „Золгенсма“ за счет средств фонда „Круг добра“. В регионе проводится активная работа по подготовке медицинской документации для направления в фонд с целью обеспечения вновь выявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией», — сообщили в департаменте. В депздраве также сообщили, что в области дорогостоящими препаратами лечатся 19 детей с СМА, еще один ребенок на стадии назначения патогенетической терапии.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе годовой пресс-конференции сообщил, что с момента учреждения фонда число получателей лечения по всей стране растет. «Источником финансирования фонда „Круг добра“ является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают больше, чем в среднем по стране. Если раньше такую поддержку получали всего 74 человека в стране из бюджетных средств различного уровня, то теперь свыше 100 и уже, по-моему, к тысяче подбирается», — рассказал президент.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин рассказал, как будут поддерживать детей со СМА. Президент не исключил, что возрастные рамки для получателей дорогостоящего лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) могут быть увеличены и бесплатно лечение смогут получать взрослые пациенты.

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