Наряженная ель не вызвала радости у серовчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Серова (Свердловская область) возмутила елка, которую силами управляющей компании поставили во дворе домов на улице Ключевой. Фотографию новогоднего дерева выложил на своей странице во «ВКонтакте» местный блогер Сергей Мельник.

«Это издевательство над людьми, хоть бы не позорились, пишут мне люди. Так новогодние праздники нам еще никто не портил», — сообщил в своем посте Сергей Мельник и поинтересовался у подписчиков, нравится ли им елка.

Большинству комментаторов лесная красавица тоже пришлась не по вкусу. «Это просто неуважение к людям. Нате… радуйтесь… вам и так сойдет», — написала серовчанка Инга Голубцова. «Кто-то прошлогоднюю выбросил», — предположил Иван Постников. «Елка-карантинка», — высказался Илья Марафонов. «Елочка — олицетворение наших властей», — написал пользователь под ником КПРФ Серов.

Агентство обратилось за комментарием в управляющую компанию «Наш дом», которая обслуживает жилые строения № 34 и 34-А, где красуется елка. «Мы ее специально заказывали, все оформлено официально, все затраты за счет управляющей компании. Я видела эту елку, нормальная елка, у кого-то вообще нет. Мне жалко тех ребят, которые эти елки эвакуатором таскали, а людям не нравится. А ведь мы делаем добро», — сказала представитель УК, не пожелавшая назвать свое имя. Сотрудница предложила недовольным жильцам прийти в управляющую компанию и высказать свои претензии лично.

Пользователи пришли к выводу, что вечером елка выглядит несколько наряднее Фото: «ВКонтакте», страница Сергея Мельника

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам