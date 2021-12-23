В Минсельхозе предупредили о росте цен на масло и муку

24 декабря 2021 в 03:11 Размер текста - 17 +

В следующем году вырастут цены на подсолнечное масло и муку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России К февралю 2023 года могут вырасти цены на муку и подсолнечное масло. Об этом говорится в докладе Минсельхоза в правительство. Цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю. За это же время в рознице она подорожает на 3,7%, то есть до 47 рублей за килограмм. В итоге увеличится стоимость хлеба, прогнозируют в министерстве, пишут «Известия». Из этого следует, что стоимость хлеба в магазине повысится до 43 рублей. Кроме того, аналитики отметили, что в ближайшее время в стране подорожает подсолнечное масло. Согласно их подсчетам, цена будет находиться в пределах 137,4 рубля за килограмм. В пресс-службе Минсельхоза данную информацию подтвердили и объяснили подорожание продуктов тем, что затраты изготовителей растут, в том числе дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка продуктов. Перед новогодними праздниками в России ожидается рост цен почти на все продукты, сообщил руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. По его словам, в цене вырастут конфеты, шампанское, овощи и фрукты. Тем временем, в стране активно продолжают бороться с ростом цен на эти продукты, — следует из письма Минсельхоза вице-премьеру Виктории Абрамченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К февралю 2023 года могут вырасти цены на муку и подсолнечное масло. Об этом говорится в докладе Минсельхоза в правительство. Цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю. За это же время в рознице она подорожает на 3,7%, то есть до 47 рублей за килограмм. В итоге увеличится стоимость хлеба, прогнозируют в министерстве, пишут «Известия». Из этого следует, что стоимость хлеба в магазине повысится до 43 рублей. Кроме того, аналитики отметили, что в ближайшее время в стране подорожает подсолнечное масло. Согласно их подсчетам, цена будет находиться в пределах 137,4 рубля за килограмм. В пресс-службе Минсельхоза данную информацию подтвердили и объяснили подорожание продуктов тем, что затраты изготовителей растут, в том числе дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка продуктов. Перед новогодними праздниками в России ожидается рост цен почти на все продукты, сообщил руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. По его словам, в цене вырастут конфеты, шампанское, овощи и фрукты. Тем временем, в стране активно продолжают бороться с ростом цен на эти продукты, — следует из письма Минсельхоза вице-премьеру Виктории Абрамченко.