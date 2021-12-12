Экономисты предупредили о росте цен на продукты перед Новым годом

12 декабря 2021 в 13:38 Размер текста - 17 +

Перед праздничными выходными подорожает рыба и икра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Почти все продукты, которые есть на новогоднем столе, в декабре этого года вырастут в цене. Такое заявление сделал руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. С ним частично согласился доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Средний новогодний чек, включая подарки, по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 тысячи рублей. Дорожает все — конфеты, шампанское, возможно незначительное повышение цены на красное вино. Крепкий алкоголь, наоборот, теряет в цене. Будут дорожать „живые“ овощи и фрукты — томаты, огурцы, салат, тем более что за год цена на них выросла более чем на 19%. Рыба красная и икра тоже подорожают к Новому году. Средняя цена красной икры на прошлой неделе была 5 тысяч рулей за килограмм, на этой неделе — уже 7 тысяч. Увеличится в цене часть деликатесов, таких как сырокопченые и сыровяленые колбасы, одним словом, вся мясная полуфабрикатная продукция прибавит 10-15% стоимости к празднику. Растет цена на яйца — люди добавляют их в тесто, готовят с ними салаты и так далее — повышенный спрос подтолкнет рост цен на них», — отметил Масленников. Вряд ли что-то подешевеет после Нового года, считает он. Даже стабилизация цен ожидается лишь после первого квартала 2022 года. Зима будет непростой, заключил Масленников. В беседе с URA.RU экономист Андрей Марголин частично подтвердил информацию о росте цен на ряд плодоовощной продукции и слабоалкогольные напитки. Однако, он заметил, что стоимость мяса останется на том же уровне, что и до Нового года. «Действительно, под Новый год есть спрос на некоторые продукты — мандарины, овощи, шампанское, а значит, и цены на них повышаются. Повышение цен происходит также в силу нарушения цепочки поставок из других стран, возросшей в России инфляции, которая, к слову, высока не только в РФ, но и в США. Однако причин для подорожания мясной продукции на данный момент я не вижу, ведь импортозамещение по мясу птицы и свинине произошло полностью, соответственно, нет никаких предпосылок для роста цен именно по этому сегменту», — заявил Марголин. Ранее сообщалось, что в России выросла цена на мандарины, томаты и огурцы, шампанское и шоколад. Стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек повысилась на 20,8% за год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Почти все продукты, которые есть на новогоднем столе, в декабре этого года вырастут в цене. Такое заявление сделал руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. С ним частично согласился доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Средний новогодний чек, включая подарки, по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 тысячи рублей. Дорожает все — конфеты, шампанское, возможно незначительное повышение цены на красное вино. Крепкий алкоголь, наоборот, теряет в цене. Будут дорожать „живые“ овощи и фрукты — томаты, огурцы, салат, тем более что за год цена на них выросла более чем на 19%. Рыба красная и икра тоже подорожают к Новому году. Средняя цена красной икры на прошлой неделе была 5 тысяч рулей за килограмм, на этой неделе — уже 7 тысяч. Увеличится в цене часть деликатесов, таких как сырокопченые и сыровяленые колбасы, одним словом, вся мясная полуфабрикатная продукция прибавит 10-15% стоимости к празднику. Растет цена на яйца — люди добавляют их в тесто, готовят с ними салаты и так далее — повышенный спрос подтолкнет рост цен на них», — отметил Масленников. Вряд ли что-то подешевеет после Нового года, считает он. Даже стабилизация цен ожидается лишь после первого квартала 2022 года. Зима будет непростой, заключил Масленников. В беседе с URA.RU экономист Андрей Марголин частично подтвердил информацию о росте цен на ряд плодоовощной продукции и слабоалкогольные напитки. Однако, он заметил, что стоимость мяса останется на том же уровне, что и до Нового года. «Действительно, под Новый год есть спрос на некоторые продукты — мандарины, овощи, шампанское, а значит, и цены на них повышаются. Повышение цен происходит также в силу нарушения цепочки поставок из других стран, возросшей в России инфляции, которая, к слову, высока не только в РФ, но и в США. Однако причин для подорожания мясной продукции на данный момент я не вижу, ведь импортозамещение по мясу птицы и свинине произошло полностью, соответственно, нет никаких предпосылок для роста цен именно по этому сегменту», — заявил Марголин. Ранее сообщалось, что в России выросла цена на мандарины, томаты и огурцы, шампанское и шоколад. Стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек повысилась на 20,8% за год.