В Минсельхозе хотят остановить рост цен на масло и сахар

16 декабря 2021 в 04:05 Размер текста - 17 +

В России хотят избавить производителей подсолнечного масла и сахара от дополнительных затрат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В России хотят освободить производителей подсолнечного масла и сахара от дополнительных затрат, что притормозит подорожание продукции. Это следует из письма Минсельхоза вице-премьеру Виктории Абрамченко. Подорожание сахара и подсолнечного масла можно притормозить, если запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения, например, за то, что они приобрели определенный объем товара, пишут «Известия». На сегодняшний день такие бонусы составляют до 5% от общей суммы поставки. По мнению экспертов, отказ от их выплаты позволит сохранять стабильные цены на товар на протяжении нескольких месяцев. Аналитики считают, что это не избавит рынок от подорожания этих продуктов, а лишь отсрочит рост цен. В Минсельхозе предложили включить оба продукта в отдельный список социально значимых товаров. Они сообщают, что эта мера избавит торговые соцсети от надобности выплачивать премии ритейлерам. В Минпромторге напомнили, что сейчас от этих обязательств освобождены производители мяса кур и молока, а также поставщики двух видов хлеба — из пшеничной и ржаной муки. Чтобы сдержать рост цен на подсолнечное масло и сахар, Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает возможность ввести тарифные квоты на ввоз и вывоз сахара в 2022 году. Что касается масла, на него собираются увеличить пошлину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России хотят освободить производителей подсолнечного масла и сахара от дополнительных затрат, что притормозит подорожание продукции. Это следует из письма Минсельхоза вице-премьеру Виктории Абрамченко. Подорожание сахара и подсолнечного масла можно притормозить, если запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения, например, за то, что они приобрели определенный объем товара, пишут «Известия». На сегодняшний день такие бонусы составляют до 5% от общей суммы поставки. По мнению экспертов, отказ от их выплаты позволит сохранять стабильные цены на товар на протяжении нескольких месяцев. Аналитики считают, что это не избавит рынок от подорожания этих продуктов, а лишь отсрочит рост цен. В Минсельхозе предложили включить оба продукта в отдельный список социально значимых товаров. Они сообщают, что эта мера избавит торговые соцсети от надобности выплачивать премии ритейлерам. В Минпромторге напомнили, что сейчас от этих обязательств освобождены производители мяса кур и молока, а также поставщики двух видов хлеба — из пшеничной и ржаной муки. Чтобы сдержать рост цен на подсолнечное масло и сахар, Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает возможность ввести тарифные квоты на ввоз и вывоз сахара в 2022 году. Что касается масла, на него собираются увеличить пошлину.