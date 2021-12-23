23 декабря 2021

Канадские ученые выявили неожиданного «убийцу» коронавируса

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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, исследование, проведение анализов, коронавирус
Ученые из Канады обнаружили противовирусную защиту у медных пленок Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Канадские ученые университета Уотерлу выявили противовирусную защиту у медных пленок. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале APL Materials.

Согласно полученным учеными данным, покрытия из чистой меди или соединений с медью могут быстро инактивировать или уничтожить коронавирус. Медьсодержащие соединения обладают противовирусным эффектом, при этом он усиливается, когда фрагменты растворяются в жидкости, содержащей вирус.

По словам исследователей, покрытие с медью можно нанести на ткань, из которой делают медицинские маски. Ученые предполагают, что это повысит защиту от COVID.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. По его словам, это возможно, если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем ревакцинироваться препаратом в виде спрея. Он уточнил, что этот эффект нужно будет подтвердить в ходе клинических испытаний, передает телеканал 360.

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Канадские ученые университета Уотерлу выявили противовирусную защиту у медных пленок. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале APL Materials. Согласно полученным учеными данным, покрытия из чистой меди или соединений с медью могут быстро инактивировать или уничтожить коронавирус. Медьсодержащие соединения обладают противовирусным эффектом, при этом он усиливается, когда фрагменты растворяются в жидкости, содержащей вирус. По словам исследователей, покрытие с медью можно нанести на ткань, из которой делают медицинские маски. Ученые предполагают, что это повысит защиту от COVID. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. По его словам, это возможно, если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем ревакцинироваться препаратом в виде спрея. Он уточнил, что этот эффект нужно будет подтвердить в ходе клинических испытаний, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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