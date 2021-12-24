В России впервые отменили оправдательный приговор вору в законе

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Отменен оправдательный приговор преступному авторитету из Томска Фото:

Оправдательный приговор Томского облсуда в отношении Николая Кузьмичева, которого силовики причисляют к ворам в законе, отменил пятый апелляционный суд. Было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, добивавшейся нового судебного разбирательства.

Приговор Кузьмичеву вынесли 5 августа, он был основан на оправдательном вердикте присяжных. После двух лет в СИЗО Николая Кузьмичева освободили из-под стражи, сообщает «Коммерсантъ».

Томский облсуд в начале августа оправдал Николая Кузьмичева, который был первым в России обвиняемым во «воровской» статье, отмечает РАПСИ. Недавно суд отменил оправдательный приговор «вору в законе» по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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Оправдательный приговор Томского облсуда в отношении Николая Кузьмичева, которого силовики причисляют к ворам в законе, отменил пятый апелляционный суд. Было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, добивавшейся нового судебного разбирательства. Приговор Кузьмичеву вынесли 5 августа, он был основан на оправдательном вердикте присяжных. После двух лет в СИЗО Николая Кузьмичева освободили из-под стражи, сообщает «Коммерсантъ». Томский облсуд в начале августа оправдал Николая Кузьмичева, который был первым в России обвиняемым во «воровской» статье, отмечает РАПСИ. Недавно суд отменил оправдательный приговор «вору в законе» по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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