В России впервые отменили оправдательный приговор вору в законе

Отменен оправдательный приговор преступному авторитету из Томска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оправдательный приговор Томского облсуда в отношении Николая Кузьмичева, которого силовики причисляют к ворам в законе, отменил пятый апелляционный суд. Было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры, добивавшейся нового судебного разбирательства.

Приговор Кузьмичеву вынесли 5 августа, он был основан на оправдательном вердикте присяжных. После двух лет в СИЗО Николая Кузьмичева освободили из-под стражи, сообщает «Коммерсантъ».

Томский облсуд в начале августа оправдал Николая Кузьмичева, который был первым в России обвиняемым во «воровской» статье, отмечает РАПСИ. Недавно суд отменил оправдательный приговор «вору в законе» по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.