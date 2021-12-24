В Астрахани загорелась реанимация для больных коронавирусом

Пожар произошел в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани, есть погибшие. Лечебное учреждение было перепрофилировано под лечение больных коронавирусом.
«В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник уточнил, что в результате ЧП погибли два человека.
Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара, дополнил источник. Возгорание произошло на на первом этаже госпиталя. Сейчас проводится эвакуация людей. На месте происшествия работают экстренные службы.
Пожар произошел в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани, есть погибшие. Лечебное учреждение было перепрофилировано под лечение больных коронавирусом. «В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник уточнил, что в результате ЧП погибли два человека. Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара, дополнил источник. Возгорание произошло на на первом этаже госпиталя. Сейчас проводится эвакуация людей. На месте происшествия работают экстренные службы.