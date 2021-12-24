В Астрахани загорелась реанимация для больных коронавирусом

В реанимации астраханского COVID-госпиталя произошел пожар Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожар произошел в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани, есть погибшие. Лечебное учреждение было перепрофилировано под лечение больных коронавирусом.

«В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник уточнил, что в результате ЧП погибли два человека.

Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара, дополнил источник. Возгорание произошло на на первом этаже госпиталя. Сейчас проводится эвакуация людей. На месте происшествия работают экстренные службы.