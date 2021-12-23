Власти Екатеринбурга отрицают снос дома, где жил Ельцин

В мэрии говорят, что никаких решений на данный момент якобы нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Екатеринбурга не планируют сносить дом на ул. Кирова, 34, где несколько лет прожил первый президент РФ Борис Ельцин. Об этом заявил замначальника Главархитектуры Андрей Молоков и подтвердил URA.RU вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

В середине декабря на сайте горадминистрации появился проект перепланировки исторической части Верх-Исетского района. Документ, вынесенный на общественные обсуждения, предполагает снос 16 зданий на улицах Кирова и Заводской. Общественники обратили внимание, что в списке — дом, в котором с 1955 по 1957 годы жил Ельцин.

«Никакие сносы не предполагаются этим проектом планировки», — цитирует Молокова агентство ЕАН. В разговоре с URA.RU Галямов отметил: «То, что проект [планировки и межевания территории] вынесен на общественные обсуждения, не означает, что приняты какие-либо решения. Эта процедура как раз и нужна для того, чтобы обсудить с горожанами, как они видят развитие района».

Дом, где жил Ельцин, обведен красным Фото: скрин из схемы сноса

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