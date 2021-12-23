Власти Екатеринбурга отрицают снос дома, где жил Ельцин

Власти Екатеринбурга не планируют сносить дом на ул. Кирова, 34, где несколько лет прожил первый президент РФ Борис Ельцин. Об этом заявил замначальника Главархитектуры Андрей Молоков и подтвердил URA.RU вице-мэр по строительству Рустам Галямов.
В середине декабря на сайте горадминистрации появился проект перепланировки исторической части Верх-Исетского района. Документ, вынесенный на общественные обсуждения, предполагает снос 16 зданий на улицах Кирова и Заводской. Общественники обратили внимание, что в списке — дом, в котором с 1955 по 1957 годы жил Ельцин.
«Никакие сносы не предполагаются этим проектом планировки», — цитирует Молокова агентство ЕАН. В разговоре с URA.RU Галямов отметил: «То, что проект [планировки и межевания территории] вынесен на общественные обсуждения, не означает, что приняты какие-либо решения. Эта процедура как раз и нужна для того, чтобы обсудить с горожанами, как они видят развитие района».
Власти Екатеринбурга не планируют сносить дом на ул. Кирова, 34, где несколько лет прожил первый президент РФ Борис Ельцин. Об этом заявил замначальника Главархитектуры Андрей Молоков и подтвердил URA.RU вице-мэр по строительству Рустам Галямов. В середине декабря на сайте горадминистрации появился проект перепланировки исторической части Верх-Исетского района. Документ, вынесенный на общественные обсуждения, предполагает снос 16 зданий на улицах Кирова и Заводской. Общественники обратили внимание, что в списке — дом, в котором с 1955 по 1957 годы жил Ельцин. «Никакие сносы не предполагаются этим проектом планировки», — цитирует Молокова агентство ЕАН. В разговоре с URA.RU Галямов отметил: «То, что проект [планировки и межевания территории] вынесен на общественные обсуждения, не означает, что приняты какие-либо решения. Эта процедура как раз и нужна для того, чтобы обсудить с горожанами, как они видят развитие района».