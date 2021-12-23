Дмитрия Махонина обвиняют в безразличии к рабочим Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермская общественница раскритиковала губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку руководства завода «Машиностроитель», которое отстранило от работы непривитых сотрудников. Об этом председатель РОО «За права многодетных в Пермском крае», помощник депутата гордумы Людмила Елтышева написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Махонин поддержал руководство промышленных предприятий, тем самым настроив сейчас тысячи отстраненных рабочих „Машиностроителя“ и других предприятий Перми и Пермского края против себя и против власти», — пишет Елтышева. Такое решение она назвала «плевком в лицо рабочего класса».

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин встал на сторону директора завода «Машиностроитель» в конфликте с отстраненными сотрудниками, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. Елтышева уверена, что в ситуации каждого работника необходимо разбираться отдельно, а не начинать борьбу со всеми непривитыми жителями региона и ждать, «когда рванет».

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