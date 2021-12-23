23 декабря 2021
22 декабря 2021

Пермская общественница раскритиковала решение Махонина. «Плевок в лицо рабочего класса»

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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрия Махонина обвиняют в безразличии к рабочим Фото:
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Пермская общественница раскритиковала губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку руководства завода «Машиностроитель», которое отстранило от работы непривитых сотрудников. Об этом председатель РОО «За права многодетных в Пермском крае», помощник депутата гордумы Людмила Елтышева написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Махонин поддержал руководство промышленных предприятий, тем самым настроив сейчас тысячи отстраненных рабочих „Машиностроителя“ и других предприятий Перми и Пермского края против себя и против власти», — пишет Елтышева. Такое решение она назвала «плевком в лицо рабочего класса».

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин встал на сторону директора завода «Машиностроитель» в конфликте с отстраненными сотрудниками, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. Елтышева уверена, что в ситуации каждого работника необходимо разбираться отдельно, а не начинать борьбу со всеми непривитыми жителями региона и ждать, «когда рванет».

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Пермская общественница раскритиковала губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку руководства завода «Машиностроитель», которое отстранило от работы непривитых сотрудников. Об этом председатель РОО «За права многодетных в Пермском крае», помощник депутата гордумы Людмила Елтышева написала на своей странице во «ВКонтакте». «Махонин поддержал руководство промышленных предприятий, тем самым настроив сейчас тысячи отстраненных рабочих „Машиностроителя“ и других предприятий Перми и Пермского края против себя и против власти», — пишет Елтышева. Такое решение она назвала «плевком в лицо рабочего класса». Ранее URA.RU сообщало, что Махонин встал на сторону директора завода «Машиностроитель» в конфликте с отстраненными сотрудниками, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. Елтышева уверена, что в ситуации каждого работника необходимо разбираться отдельно, а не начинать борьбу со всеми непривитыми жителями региона и ждать, «когда рванет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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