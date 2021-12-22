Махонин поддержал завод, отстранивший работников без QR-кодов

Краевые власти будут помогать заводу, с которым из-за отстранения судятся сотрудники без QR-кодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал конфликт между руководством и работниками завода «Машиностроитель» из-за вакцинации. На заседании совета директоров промышленных предприятий Пермского края 23 декабря, трансляция которого идет в официальном аккаунте краевых властей на YouTube, он поблагодарил их за «жесткую, но правильную позицию».

«Наблюдаю, как Василий Иванович Ломаев (гендиректор АО «Пермский завод «Машиностроитель» — прим. ред.) борется со всеми юристами. Полностью будем поддерживать и помогать. Даже если с первого взгляда помощь не видна», — заявил Махонин.

По словам губернатора, прививка — «единственная возможность сделать так, чтобы в регионе, в стране был создан коллективный иммунитет» и жизнь возвратилась «в нормальное русло». «Согласитесь, некомфортно, когда есть большая волатильность. Всегда хочется стабильно заниматься бизнесом», — пояснил свою позицию Дмитрий Махонин.

Руководство «Машиностроителя» 2 декабря отстранило от работы около сотни сотрудников без QR-кодов. То же самое случилось и на «Пермском пороховом заводе». Не согласившись с начальством, работники подали иски в суд. Прокуратура не нашла нарушений в действиях руководства предприятия.