Власти Кургана отчитались о завершении затянувшейся стройки

Работы по модернизации коллектора заняли год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершили работы по модернизации канализационного коллектора, которые велись с конца 2020 года. О завершении работ сообщили представители мэрии.

«В настоящее время подрядной организацией ООО СМК „Артель“ работы по модернизации канализационного коллектора по ул. Куйбышева на участке от Дрожзавода до ул. Пролетарской завершены. Фактически уложено 1440 метров трубопровода», — указано на сайте городской администрации.

Представители мэрии отметили, что коллектор работает в штатном режиме. Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что сейчас власти занимаются подготовкой документов для ввода объекта в эксплуатацию. Благоустройство на территории восстановили в зимнем варианте. В 2022 году на объекте выполнят ремонт в летнем варианте.

На сайте госзакупок было указано, что контракт должны были выполнить до 15 ноября. Цена контракта составила 151,77 млн рублей. В августе местные власти требовали от подрядчика ускорить темпы работ.

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