23 декабря 2021

Власти Кургана отчитались о завершении затянувшейся стройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, объезд дороги
Работы по модернизации коллектора заняли год Фото:

В Кургане завершили работы по модернизации канализационного коллектора, которые велись с конца 2020 года. О завершении работ сообщили представители мэрии.

«В настоящее время подрядной организацией ООО СМК „Артель“ работы по модернизации канализационного коллектора по ул. Куйбышева на участке от Дрожзавода до ул. Пролетарской завершены. Фактически уложено 1440 метров трубопровода», — указано на сайте городской администрации.

Представители мэрии отметили, что коллектор работает в штатном режиме. Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что сейчас власти занимаются подготовкой документов для ввода объекта в эксплуатацию. Благоустройство на территории восстановили в зимнем варианте. В 2022 году на объекте выполнят ремонт в летнем варианте.

На сайте госзакупок было указано, что контракт должны были выполнить до 15 ноября. Цена контракта составила 151,77 млн рублей. В августе местные власти требовали от подрядчика ускорить темпы работ.

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В Кургане завершили работы по модернизации канализационного коллектора, которые велись с конца 2020 года. О завершении работ сообщили представители мэрии. «В настоящее время подрядной организацией ООО СМК „Артель“ работы по модернизации канализационного коллектора по ул. Куйбышева на участке от Дрожзавода до ул. Пролетарской завершены. Фактически уложено 1440 метров трубопровода», — указано на сайте городской администрации. Представители мэрии отметили, что коллектор работает в штатном режиме. Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что сейчас власти занимаются подготовкой документов для ввода объекта в эксплуатацию. Благоустройство на территории восстановили в зимнем варианте. В 2022 году на объекте выполнят ремонт в летнем варианте. На сайте госзакупок было указано, что контракт должны были выполнить до 15 ноября. Цена контракта составила 151,77 млн рублей. В августе местные власти требовали от подрядчика ускорить темпы работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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